Snorfietser zonder rijbewijs voor vierde keer op de bon

Even sigaretten halen is voor een 30-jarige man uit Zaltbommel maandagavond een vervelend tripje geworden. Agenten zagen de snorfietser voorbij scheuren en vermoedden dat er iets niet pluis was. Het gevoel van de agenten bleek juist.

De man bleek geen geldig rijbewijs te hebben. En dat was niet de eerste keer, want de snorfietser is de afgelopen drie jaar al drie keer eerder aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs.

"De man verklaarde wel bezig te zijn met zijn rijbewijs, maar dat de theorietoets hem in de weg zat", schrijft de politie. Tegen de man is een proces-verbaal opgemaakt.

Omdat het dus niet de eerste keer is dat de man de regels aan zijn laars lapt, is de snorfiets in beslag genomen. De officier van justitie zal later beslissen over vernietiging van het voertuig.