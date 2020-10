Van Huizen kritisch op De Graafschap: 'Het moet beter'

Toine van Huizen scoorde en raakte later nog de paal. De verdediger toonde zich kritisch na de kleine overwinning van De Graafschap op Helmond Sport. "Het is soms te hectisch bij ons."

De Graafschap schreef maandagavond zijn vijfde zege van het seizoen bij. Met het gelijke spel tegen Go Ahead van vorige week komt de ploeg van trainer Mike Snoei nu op 16 punten. Dat zijn er evenveel als Cambuur Leeuwarden dat derde staat. Koploper is nog altijd NAC Breda dat alles won.

Ook tegen Helmond Sport viel er zeker het nodige aan te merken op het spel van De Graafschap dat een zwaar verval kende na een goed begin. Van Huizen scoorde al na vier minuten. "Een afgeslagen corner waar ik mijn voet nog tegenaan kon zetten. Altijd fijn voor een verdediger om te scoren", lachte Van Huizen buiten het stadion waar de interviews moesten worden afgenomen.

Geduld

De Graafschap speelde matig voor rust. "We hadden weinig grip op een aantal van hun aanvallers. Dan moeten we korter zitten. Nu kregen ze te veel ruimte. We misten de scherpte. Hoe dat komt? Ik denk dat we meer geduld moeten hebben. Soms is het te hectisch en onrustig."

Ook tegen Go Ahead Eagles kwam De Graafschap moeizaam tot scoren, al was het gisteravond in Brabant een hele andere wedstrijd. Nu kreeg de club uit Doetinchem wel veel kansen, zeker in de tweede helft. "Het wordt onrustig omdat die doelpunten uitblijven", denkt Van Huizen. "We moeten rustiger blijven, maar deze ploeg zit vol gretige gasten die allemaal graag willen."

Credits voor Helmond Sport

Uiteindelijk kwam het goed en werd met 2-1 gewonnen. De tweede uitzege van het seizoen. "Het was inderdaad zwaarbevochten, maar ook verdiend. Het was een gekke wedstrijd waarbij je ook Helmond Sport zeker de credits moet geven voor hun weerstand", besloot de centrale verdediger.