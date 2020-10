De Graafschap wint met moeite bij Helmond Sport

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het inhaalduel, dat aanvankelijk voor vrijdag op de rol stond maar werd afgelast vanwege corona bij Helmond Sport, werd drie dagen later alsnog ingehaald in stadion De Braak. De Graafschap begon goed met Opoku terug in de basis en Schuurman en Lieftink als controleurs in zijn rug. Op het kunstgras in Helmond wilde de ploeg van Snoei zo snel mogelijk op jacht naar een goal.

Van Huizen is de gevierde man bij de 0-1. Foto: Broer van den Boom.

Grip

Die viel ook. Van Huizen gaf het laatste tikje na een corner die werd doorgekopt door Opoku tot bij de centrale verdediger. De Graafschap had zijn gewenste start te pakken en probeerde door te drukken. Dat pakte echter anders uit, want Helmond Sport begon steeds beter te combineren en kreeg ineens veel meer grip. De Graafschap daarentegen liep juist achteruit.

Enorme kansen

Die kanteling in de wedstrijd leidde al na tien minuten tot de gelijkmaker. Duijvestijn passeerde keeper De Boer na een vloeiende Brabantse aanval met een geplaatst schot en De Graafschap kon opnieuw beginnen. Na het gelijke spel bij Go Ahead (0-0) was de club uit Doetinchem het aan het stand verplicht wel te winnen van Helmond Sport. Zeker als het de top twee in zicht wilde houden.

Maar overtuigend was het allerminst. De Graafschap miste het geduld en de slimheid om de tegenstander kapot te spelen. Lieftink liet nog voor rust een enorme kans liggen na een goede voorzet van Hamdaoui.

Van Heertum gaat, net als Verbeek, in de ploeg komen kort na rust. Foto: Omroep Gelderland.

Twee keer paal

De Graafschap deed het een stuk beter na rust. In het eerste kwartier regende het kansen in Helmond, maar ook voor de thuisploeg. Van Mieghem twee keer en Lelieveld (knappe save uitblinker Van Gassel) misten echter in de afwerking. De Graafschap joeg met veel agressie en druk op een tweede voorsprong, maar gaf ook ruimte weg. Dat leidde tot grote kansen voor Helmond Sport met ook een bal op paal. Even later raakte Van Huizen namens De Graafschap ook de paal.

Opoku scoort voor De Graafschap zijn tweede goal van het seizoen. Links Ted van de Pavert. Foto: Broer van den Boom.

Opoku

Snoei wisselde uiteraard aanvallend en bracht Verbeek en later ook Konings en Mystakidis. Opoku bleef staan en dat bleek een goede zet. De verder vrij onzichtbare Zutphenaar zorgde tien minuten voor het einde namelijk voor de winnende goal. In een soort van kluts lifte Opoku de bal over Van Gassel in het doel. De Graafschap was daarna veel sterker en kreeg nog een aantal grote kansen op een derde en zelfs vierde goal.

Schuurman, Verbeek, Seuntjens en Opoku vieren de 2-1 in Helmond. Foto: Broer van den Boom.