Verkoop van stoofpotjes zorgt voor eerste file ooit in dorp

De uit nood geboren 'stoofpotjes drive-through' in Ulft is met meer dan duizend verkochte maaltijden in het eerste weekend een doorslaand succes. Het is voor het DRU Industriepark een manier ondanks de coronamaatregelen het horecapersoneel toch aan het werk te houden.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Het was heftig, maar zo onwijs leuk", zegt assistent-horecamanager Sanne van Koot bij het DRU Industriepark. "We hebben zondagavond rond 18.00 uur moeten zeggen dat het ophoudt. Het ging harder dan verwacht, echt hartverwarmend."

Chefkok Tijmen Garssen werkt normaal ‘a la carte’ in het Schaftlokaal, de afgelopen dagen leek het volgens hem in de keuken meer op productiewerk. "We hadden volgens mij voor het eerst een file in Ulft", zegt Garssen lachend. "Het is overweldigend."

Geen werk meer voor oproepkrachten

Voor alle medewerkers met een vast contract is nog werk bij het DRU Industriepark, mede door de drive-through in de SSP HAL. Wel heeft de organisatie door de coronamaatregelen noodgedwongen afscheid moeten nemen van alle oproepkrachten.

"Daar hebben we nu gewoon geen werk voor", zegt Van Koot. "We mogen nog wel films en theater draaien met dertig personen, maar met een capaciteit van 348 is dat heel weinig. Toch wil je wel de loop houden en open blijven."