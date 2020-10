Angst voor tekort aan personeel in verpleeghuizen, sneltest moet dat voorkomen

Zorgkoepel Liemerije, met zeven verpleeghuizen in De Liemers, richt een snelteststraat in voor het eigen zorgpersoneel. "We willen minder afhankelijk zijn van de GGD om de continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen."

De zorgkoepel gebruikt daarvoor de antigeentest, die twee weken geleden officieel werd goedgekeurd door het RIVM. De test meet of er viruseiwit aanwezig is in de neus en keel. Vergelijkbaar met een zwangerschapstest heb je binnen een kwartier resultaat. Liemerije gebruikt de sneltest voor eigen zorgpersoneel dat klachten krijgt, maar binnen 48 uur weer op het rooster staat om te werken.

"We hebben periodes gehad dat we niet binnen een dag terecht konden bij de GGD. Je moest soms 1 of 2 dagen wachten en daarna nog op de testuitslag. Zo ben je medewerkers drie dagen kwijt", vertelt bestuurder Joris de Jong van Liemerije. "Als dat erger wordt met de herfst, heeft dat een hele grote impact op continuïteit van zorg."

Bij GGD duurt test en uitslag 24 uur

Zorgpersoneel krijgt voorrang in de teststraten van de GGD’s. GGD Gelderland-Midden, waar de Liemers onder valt, zegt dat de wachttijd voor zorgpersoneel momenteel 12 uur is voor een plekje in de teststraat, en daarna nog eens 12 uur voor de uitslag.

Toch houdt De Jong vast aan de snelteststraat. "Het is zeker iets beter maar nog niet optimaal. En als het aantal besmettingen toeneemt, blijft dat dan zo? Ik hoop van harte dat de GGD het wel op orde houdt, maar op deze manier zijn we minder afhankelijk."

Noodklok over personeelstekort

De snelheid van de sneltest is ook belangrijk daarin, benadrukt hij. Een medewerker weet vrijwel meteen of die corona heeft of niet. Zo niet, kan die persoon daarna meteen weer werken. "We zetten de sneltest in voor medewerkers die binnen 48 uur weer moeten werken. We doen nu ons uiterste best om elke dag de roosters voor elkaar te krijgen en dat lukt nog. Maar dat kan elke dag omslaan."

Actiz, de branchevereniging voor ouderenzorg, luidde juist dit weekend nog de noodklok over het personeelstekort in de ouderenzorg. "Door de extra zorg voor mensen met corona, de angst voor besmetting bij veel ouderen en uitval van medewerkers die zelf corona krijgen, wachten op testuitslagen of in quarantaine moeten blijven, neemt de druk op de zorgmedewerkers extra toe. Dat betekent gedwongen kiezen tussen wat nog wel en wat niet meer gedaan kan worden", zegt voorzitter Henk Kamp.