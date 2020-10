Angst in onderwijs om corona: 'Ik wil mijn moeder van 98 graag blijven zien'

Leerkrachten en docenten staan soms met angst en beven voor de klas. Nieuwsuur zocht uit dat op de helft van de middelbare scholen minstens één coronabesmetting is vastgesteld. En ook in het basisonderwijs klinkt gemor.

Lia van Tiggelen (64) geeft als invalleerkracht in het basisonderwijs vier dagen in de week les op De Schakel in haar woonplaats Apeldoorn. "Het zijn jonge kinderen met wie ik werk en die kunnen me officieel niet besmetten met corona. Daar ga ik dus maar van uit, maar lastig vind ik het wel. Ik heb een moeder van 98 die ik graag wil blijven zien. En ik heb ook kleinkinderen. Voor hen geldt hetzelfde."

Kwetsbare leeftijd

Liane Vissers staat in het middelbaar onderwijs voor de klas op Het Streek in Ede. "Iedereen staat eigenlijk met de rug tegen de muur zolang het kabinet niet duidelijk is", zegt de lerares geschiedenis. "Onze school doet haar uiterste best om alles in goede banen te leiden met beschermingsmiddelen. Ook zijn brieven aan ouders geschreven met de richtlijnen voor de kinderen."

Vissers is 61 en ze voelt zich allesbehalve prettig bij de situatie met het virus: "Ik heb een kwetsbare leeftijd. Als ik corona krijg overleef ik het misschien, maar met de kans dat ik de rest van mijn leven met allerlei klachten blijf zitten. En daar zit in niet op te wachten."

Dit zei Vissers in Nieuwsuur:

'Ouders voelen zich niet serieus genomen'

Ouders sturen hun kinderen soms willens en wetens naar school als die ziek zijn. Een ouder van een zoon in het voortgezet onderwijs, ze wenst anoniem te blijven, zegt: "Ouders voelen zich niet serieus genomen. Mijn zoon heeft een hele poos thuisgezeten. Je weet niet wat je meemaakt. Proefwerken in een mum van tijd moeten inhalen, hij heeft zelfs naast een besmette leerling in de klas gezeten."

Ze is een alleenstaande moeder: "Mijn zoon en ik wonen al weken van elkaar gescheiden, hij leeft boven en ik beneden. Ik laat boodschappen bezorgen en kom al maanden niet buiten behalve voor een wandeling met een vriendin met drie meter afstand."

Lia van Tiggelen geeft les aan kinderen vanaf groep 3. "De bovenbouw houdt wel afstand, maar de jongere kinderen komen heel dicht bij je, ook omdat ze daar behoefte aan hebben. Ik vind dat lastig."

'Ik ben uitgeput'

De Apeldoornse is inmiddels twee keer getest. In beide gevallen bleek ze geen corona te hebben. Van Tiggelen zegt zich zo goed mogelijk aan de regels te houden. "Omdat ik zeker niet degene wil zijn die de oorzaak is van besmetting bij anderen."

Haar collega in het voortgezet onderwijs Liane Vissers komt deze week op adem in een huisje aan de kust. De scholen in Gelderland (met uitzondering van die in Hattem) hebben herfstvakantie. "Ik ben uitgeput, door de spanningen om corona, maar ook door het extra werk. Ik krijg veel mails van ouders over de lessen. Ook kunnen leerlingen op afstand niet altijd in het systeem."

Zie ook: LIVEBLOG CORONA | Carnavalsoptochten gaan op meerdere plekken niet door