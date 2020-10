Deze fanatieke tuinders leveren groente en fruit aan de voedselbank

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Op dit moment gaat het bij ons nog goed", laat voorzitter Gert Vrieze van de Voedselbank Zutphen weten. Dat er minder groente uit de supermarkten komt merken ze in de Hanzestad nog niet. Daarnaast is er een extra buffer. "Wij hebben een vijftal tuinen die ons regelmatig beleveren en daar zijn we heel blij mee."

Voedselbanktuin

Eén van die tuinen ligt in het Waterkwartier. Met een zevental vrijwilligers is Ko van der Laan er iedere week te vinden. "Wij gaan hier iedere donderdag aan de slag, en alles wat eraf komt", Ko wijst ondertussen naar de boerenkool. "Dat brengen we op vrijdag naar de voedselbank. Verser kan dus niet", lacht hij.

Vier jaar geleden is de 'voedselbanktuin' ontwikkeld. Inmiddels leveren de vrijwilligers in de maanden juni tot en met december wekelijks gemiddeld vijf kratten verse groente aan de voedselbank. "We zijn heel blij met deze toeleveranciers", laat Vrieze weten.

Toch komt er ook nog steeds een groot deel van winkels, omdat de tuinen te klein zijn om in de gehele behoefte te voorzien. "Ik denk dat wij in de zomer en het najaar ongeveer 10 procent van het totale aanbod leveren. De rest komt van andere vrijwillige telers in de regio en van de winkels", aldus van der Laan.

Verhuizing

Even was het spannend of de vrijwilligers ook volgend jaar weer groente zouden kunnen verbouwen. De tuin aan de Thorbeckesingel moet namelijk plaatsmaken voor woningen en dus moet men verkassen. "Dat gaat echt wel met gevoel van weemoed. We hebben dit met elkaar ontwikkeld, prachtig middenin de wijk. Dus we waren hier wel een beetje 'thuis' zeg maar."

Gelukkig is er iets verderop, in Warnsveld, een nieuwe plek gevonden. Het land moet daar alleen nog wel even moestuinklaar worden gemaakt. "Het onkruid staat metershoog", lacht van der Laan. Ook daar is inmiddels een oplossing voor: de schapen van herder Herbert Nijkamp mogen zich de komende dagen uitleven op het terrein. "Als je volgend voorjaar komt kijken, staat er groente op."