Barreto is weer fit bij NEC: 'Maar ik ben wel oud'

Trainer Rogier Meijer wil nog niet teveel naar de stand kijken. "Volgens mij zitten we pas bij wedstrijd acht. Dit is pas een momentopname. We hebben nog heel veel wedstrijden daarna, maar elke drie punten zijn meegenomen. Ik denk dat wij het aan onze stand verplicht zijn om te winnen van Jong PSV, dus daar gaan we ook voor.

Ondaan dient zich aan

NEC heeft op de al lang geblesseerde Belg Mathias De Wolf na geen personele problemen. Terrell Ondaan, die sterk inviel tegen Jong FC Utrecht, zit al dicht tegen een basisplaats aan. Als de huurling van het Franse Grenoble in de basis start, gaat dat ten koste van Joep van der Sluijs. Ondaan komt dan in de spits terecht naast Rangelo Janga en Jonathan Okita komt dan aan de linkerflank terecht. Verder is er geen aanleiding voor trainer Rogier Meijer iets te veranderen aan zijn basiself. "Ik wil er niet teveel over zeggen. Terrell is zeker iemand die in de basis kan starten. Hij kan zeker een groot gedeelte volmaken."

Barreto voelt zich fit

Edgar Barreto begint weer op de bank. Na een moeizame start door een val op zijn rug tijdens de training is de routinier eindelijk fit. "Het is goed, ik ben tevreden. Ik kan weer goed trainen. Maar het is waar, ik ben oud", lacht de middenvelder. "Maar ik voel mij fit en wil graag laten zien dat ik nog een beetje kan voetballen."

"We hadden een moeilijk begin dit seizoen. We hadden goede ploegen tegen. Wij kunnen zeker iets beteken in deze competitie. We staan bij de eerste vijf en moeten proberen daar lang te blijven staan, liefst de hele competitie. En dan promoveren."

Beloftenteams

NEC won dit jaar al van twee beloftenteams. Jong Ajax werd met 2-1 verslagen en uit tegen Jong FC Utrecht werd het 1-4. Jong PSV uit leverde in het verleden vaak problemen op. In 2014 werd met 1-0 verloren, in 2017 werd het 3-3 en in 2019 won NEC met 2-1. "Het zou mooi zijn als we weer van een beloftenteam winnen", vindt Meijer. "Morgen een nieuwe kans om het te laten zien."

Opstelling NEC:

Alblas; van Rooij, van Eijden, Bukusu, El Karouani; Tavsan, Vet, Bruijn, van der Sluijs; Janga, Okita.