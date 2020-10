Sanne en Romy gooien roer compleet om na auto-ongeluk

Sanne (31) en Romy Brouwer (27) uit Harderwijk schoten tot voor kort snel door het leven. Maar door een auto-ongeluk van Sanne kwam daar grote verandering in. Sanne ging nadenken over wat ze nou echt zou willen. Ze ging, samen met haar zusje, op zoek naar waar ze echt gelukkig van werd. En dat resulteert nu in verschillende, eigen gemaakte, t-shirts.

Het was 2018 toen Sanne een auto-ongeluk kreeg op de A28. "Ik werd noodgedwongen stilgezet en ben gaan nadenken over wat ik echt leuk vind. Vervolgens kreeg ik een droom dat ik aan het tekenen was. Toen ben ik de volgende dag naar de winkel gegaan en heb ik papier en pastelkrijtjes gehaald. Zo ben ik gaan tekenen en ontwerpen."



Ondertussen sprak ze veel met haar zusje Romy. "Ik zag dat Sanne talent had voor dat tekenen, dat wisten we eerder niet. En toen ik haar designs zag dacht ik: wat gaaf. Hoe tof is dit om dit aan de man te brengen, dat vind ik dan weer leuk om te doen." En zo was de samenwerking tussen de twee geboren en werden banen opgezegd.

'Niet te lang wachten'

Met de samenwerking en de t-shirts willen de dames vooral anderen inspireren. "Het is niet zozeer om het geld te doen." Ze willen ook met name anderen helpen die denken dat ze het roer kunnen omgooien, maar dat niet durven, aldus Sanne.

De Harderwijkse Romy en Sanne werken met zeven kernwaardes, vandaar ook de naam Seven Rhythms voor hun werkzaamheden: gratitude (dankbaarheid), here and now (hier en nu), faith (geloof), imagination (fantasie), music (muziek), authenticity (oprechtheid) en explore (ontdekken).



"Ik geloof dat je daarmee dichter bij je echte kern komt en je 'spark'. Zo ontdek je wat je echt leuk vindt en als je dan maar ergens denkt: ik wil het roer omgooien, dan is het vooral belangrijk dat je daar niet te lang mee wacht. Daarmee willen we mensen inspireren, maar ook helpen. Daarom zijn we ook cursussen aan het ontwikkelen", vertellen de twee.

Maar wat is eigenlijk het kernwoord dat het meeste op hunzelf slaat? Romy denkt even na, maar weet dan het antwoord wel. 'Authenticity. Ik maak vlogjes en story's en mensen zeggen dan altijd dat ik zo mezelf ben. Daar moet ik wel om lachen.



Voor Sanne is het duidelijk. "Imagination. Elk idee ontstaat bij je eigen verbeelding. Henry Ford startte met een idee voor een auto, dat is nu nergens meer weg te denken. Alles begint vanuit imagination en niet vanuit kennis. Dat is onwijs onderschat."

'Fuck nine to five'

Met die kernwaarden ontstaan de shirts. En op één van de shirts staat bijvoorbeeld: 'Fuck nine to five'. "Dat is eigenlijk een knipoog naar onze vorige banen. Je kunt heel erg in hokjes denken en van 9 tot 5 werken, zonder dat je daar heel erg je eigen passie bij voelt, maar het kan ook anders. Daar moest ik wat bij tekenen, en zodoende is het ontstaan."

'Ik kan meer tegen mijn zus dan tegen een collega zeggen'

Voor Romy is het fijn samenwerken met haar zus. "Sanne bedenkt het verhaal en ik bedenk hoe we dat verhaal het beste kunnen uiten. Of we altijd goed kunnen samenwerken? Ik kan meer tegen mijn zus zeggen dan tegen een collega. Soms kan het hard botsen, maar dat helpt ons ook weer."

