Gerhard heeft opgelapte laptops voor wie echt niet zonder kan

Al 200 keer kon Gerhard van de Beek mensen blij maken met een laptop of computer. Laptops die overbodig zijn of een oplapbeurt nodig hebben, krijgen in de handen van Gerhard een tweede leven. De vraag is vanwege corona groter, maar het aanbod juist kleiner.

"Het repareren van de apparaten is mijn hobby. Ik ben niet meer in staat om te werken. Dit geeft me afleiding", aldus de handige Apeldoorner. Zijn vrouw helpt hem bij het ophalen, schoonmaken en een stukje onderzoek, want Gerhard wil er wel zeker van zijn dat de computer of laptop terecht komt bij iemand die het ook echt kan gebruiken.

De vraag is groot, maar het aanbod niet

Hij biedt de opgeknapte apparaten aan via een Facebookgroep. Op die berichten reageren honderden mensen. De vraag is dus enorm, maar het aanbod van tweedehands laptops en computers valt de laatste tijd tegen. Dus doet Gerhard een beroep op Gelderland helpt. Hij zoekt oude laptops, computers, tablets, muizen, toetsenborden en ook voedingen. Want die zitten vaak niet meer bij een tweedehands apparaat.

"Het eerste wat ik doe is met een speciaal programma de laptop helemaal leegmaken. Als de laptop kapot is, haal ik hem uit elkaar en zet ik er nieuwe onderdelen in. Als het apparaat echt niet meer te repareren is, gaat het naar een ander goed doel. Er gaat hier niets de container in."

De meeste mensen zijn ontzettend dankbaar..

Gerhard doet het werk inmiddels dik twee jaar. Hij maakte al honderden mensen blij. De reacties verschillen. De ene keer wordt een laptop afgehaald en wordt daarbij gevraagd om garantie, de andere keer zijn mensen ontzettend dankbaar.

Heeft u nog een computer, laptop of accessoires? Reageer dan via Gelderland helpt, onder de oproep van Gerhard.





TV: elke donderdag en zondag (17.45 uur, elk uur herhaald) Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.