Kortsluiting slaat weer deuk in imago van opgeleefde Tannane

Bij Oussama Tannane sloegen zondag in Den Haag alle stoppen door. De blikvanger van Vitesse, die al spijt heeft betuigd, moet zich mogelijk verantwoorden in een tuchtzaak. Het is niet voor het eerst dat Tannane in de problemen komt.

De 26-jarige Amsterdammer vloog uit de bocht in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag toen hij geen vrije trap meekreeg. Hij beledigde scheidsrechter Richard Martens. Het kostte de geboren Marokkaan een gele kaart en toen hij niet van ophouden wist ontving hij er enkele seconden later nog ééntje. Tannane kon inrukken en Vitesse stond met tien man. De Arnhemse club won uiteindelijk wel.

Lof

De tirade van Tannane is opmerkelijk. Hij is namelijk al weken de beste speler van Vitesse die vanuit een vrije rol tegenstanders dol draait en met listige passjes strooit. Zijn succesvolle zwabber vrije trap oogst bewondering. Ook scoort hij regelmatig en is hij beslissend met assists. Van alle kanten kreeg de international lof toegezwaaid en ook tegen ADO was Tannane weer uitstekend op dreef.

Toch ontspoorde de linkspoot zondag volledig in het lege stadion van ADO waar teksten als 'mafkees, fucking clown' en 'kom maar kom maar' duidelijk waren te horen. In zijn route richting kleedkamers bleef hij nog een tijdje doorgaan met schreeuwen, ook tegenover zijn eigen doelman Remko Pasveer.

'Leermoment voor mij'

Vitesse ging zondag niet in op de uitbarstingen van Tannane aan het adres van de scheidsrechter. Ook mocht de speler zelf niet met de media praten. Wel liet Vitesse al weten dat er een gesprek zal volgen. Trainer Thomas Letsch in Den Haag: "Er zijn nu teveel emoties, van mijn kant en van zijn kant. We moeten erover praten maar niet nu."

Tannane reageerde maandag al wel even in gesprek met VI. "Dit is een leermoment voor mij. Ik liet mij te veel gaan, zat te hoog in mijn emotie en heb spijt van mijn reactie", aldus de voetballer.

Geen PSV

Omdat hij twee keer geel kreeg en dus niet direct rood, volgt automatisch een schorsing van één wedstrijd. De topper van zondag in GelreDome tegen koploper PSV gaat daarom zeker aan de aanvallende middenvelder voorbij. In de vorige 'grote wedstrijd' in Amsterdam tegen Ajax was Tannane uitblinker.

Tannane in gesprek met Omroep Gelderland op Papendal

Tuchtcommissie

De tuchtcommissie van de KNVB bepaalt nu na bestudering van het wedstrijdrapport van Martens of de zaak in behandeling wordt genomen. Dan volgt mogelijk een strafzaak in Zeist waarbij ook Tannane zijn verhaal kan doen.

Tannane viel voor het eerst echt op bij Heracles Almelo. Hij speelde goed en scoorde veel, maar ging ook in de fout. Heracles schorste hem in 2015 voor drie maanden. "Dat is goed voor me geweest. Als mens en voetballer. Ik heb het beeld van moeilijke jongen, maar dat ben ik helemaal niet", zei Tannane daar destijds over.

'Op het rechte pad'

De clubleiding van toen, Jan Smit en Nico Jan Hoogma, ontfermden zich over het 'enfant terrible' en regelden onder meer een mental coach voor hem. "Jan belde me letterlijk elke dag toen ik thuis zat. "Ous, hoe is het jongen?", vroeg hij dan. "Kan ik wat voor je doen? Iedereen had me afgeschreven, maar zij bleven in mij geloven. Hoogma en Smit hebben me weer op het rechte pad gebracht. Ben ik ze eeuwig dankbaar voor", aldus Tannane in het weekblad VI.

Incident op training

Na een overwegend succesvolle periode bij het Franse Saint-Etienne en een mindere tijd bij Las Palmas waar Tannane niet kon aarden, besloot FC Utrecht hem een kans te geven. Onder Dick Advocaat ging het in de winter van 2019 echter andermaal mis. Een incident met onder meer Sean Klaiber op de training liep volledig uit de hand. Utrecht zette Tannane op non-actief en Advocaat sprak duidelijke taal. "Er is geen weg meer terug voor hem."

Topvorm

Vitesse geloofde echter nog wel in zijn kwaliteiten en gedrag en in Arnhem bloeide hij opnieuw op. Tannane kwam binnen als 'moeilijke jongen met overgewicht' maar gaandeweg liet de Marokkaan steeds meer zijn voeten spreken. Dit seizoen groeide hij zelfs naar een topvorm en mag hij zich tot nu toe één van de beste spelers van de eredivisie noemen.