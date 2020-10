Johan moet met zijn passie stoppen: 'Het is de kaarsen of mijn gezondheid'

"Mijn hoofddoel is zo veel mogelijk kaarsen te maken voor de kankerbestrijding", vertelde Johan in het programma Gelderland Helpt. "Elk tientje of elke 100 euro die ik stort is mooi meegenomen. Het is dan wel een druppel op een gloeiende plaat, maar het is wel meegenomen".

Inmiddels is zijn vrouw al zeven jaar geleden overleden, maar het is voor Johan nog steeds alsof het gisteren is. "Ik mis haar nog steeds heel erg. Ik kon het verwerken met mijn kaarsen, zo'n beetje", aldus Johan.

De tekst gaat verder onder de foto:

Johan de Kruijff met zijn inmiddels overleden vrouw. Privéfoto

Gelderland Helpt is dit najaar vijf jaar te zien op TV Gelderland. Honderden Gelderlanders vroegen om hulp of boden iets aan. En voor de Gelderland Helpt-kijkers en -luisteraars is Johan de Kruijff uit Barneveld geen vreemde. Al verschillende keren deed De Kruijff een oproep op zowel radio als televisie met de vraag voor kaarsresten.

Smelten, maken, verkopen

De resten smolt hij om, vervolgens maakte hij hiervan weer nieuwe kaarsen om te verkopen voor het KWF. De oproep leverde ontzettend veel donaties op. Veel Gelderlanders verzamelden thuis hun oude kaarsen om ze daarna naar Johan in Barneveld te brengen. Maar helaas moeten zij nu een ander adresje zoeken. De Kruijff kan namelijk geen kaarsen meer maken.

Een paar maanden terug kreeg de kaarsenmaker een ernstige longontsteking. "De dokter zei 'ik moet je iets ergs vertellen'. Je moet stoppen met kaarsen maken", vertelt Johan. "De dampen die vrijkomen bij het verbranden van het kaarsenvet slaan op mijn longen."

Nieuwe hobby

Inmiddels is het kaarsenproductieschuurtje omgetoverd tot een volière, waar De Kruijff een andere hobby heeft opgestart. "Ik hield vroeger ook al van vogels, dus nu is dit mijn hobby geworden. Ik vind het heel erg, want ik mis het kaarsen maken. Ook omdat ik het allemaal deed voor de kankerbestrijding. Maar ik moet gewoon kiezen. De kaarsen of mijn leven", vertelt Johan.

"Ik wil iedereen bedanken die mij de afgelopen jaren kaarsen heeft gebracht. Ik ben er zeer dankbaar voor", aldus een geëmotioneerde Johan.

Kijk hier het hele verhaal Johan de Kruijff:





