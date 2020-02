Toeristentax roept vragen op bij campinggasten

Veel gemeenten brengen toeristenbelasting in rekening alstegemoetkoming voor gemaakte kosten in verband met voorzieningen voortoeristen.

Niet iedereen is daar blij mee.

Het is hun tweede huis. De caravan met voortent op camping De Wielerbaan. Tom en Loes van der Neut uit Rotterdam (foto) wonen er al 46 jaar. Van april tot eind september. "Ik werkte als beroepschauffeur en kwam geregeld in de Betuwe. We gingen hier in 1966 kamperen en hadden het zo naar ons zin dat we nu ieder jaar terugkomen."

Stoppen met kamperen

Een paar jaar terug stond Tom (79) op het punt te stoppen met de jaarlijkse seizoensverhuizing omdat het hem, mede dankzij de toeristenbelasting, te duur werd. Anno 2012 is dat bedrag 236,16 euro per jaar. "We weten niet waar we het voor betalen. Het enige is een tafeltje van de VVV in de lokale boekhandel."

