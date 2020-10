Deze tieners schoten een videoclip in een uitgebrand vluchtelingenkamp

Marc Floor en Lize Marie ten Brinke zijn net terug van hun bezoek aan Lesbos. Samen met vader Jurrien bezochten ze Moria. De tieners (14 en 12 jaar) schreven een lied over de situatie. Zo ontstond het idee een videoclip op te nemen tussen de restanten van het afgebrande kamp. Met als doel: geld ophalen voor de mensen die vastzitten op het eiland.

Zoveel mogelijk liefde geven

Achter de laptop scrolt Marc Floor door de foto's. Lachende kinderen en families met hun hele hebben en houwen in een paar karretjes passeren de revue, net als verlaten puinhopen. "Er is zoveel afval, ik heb nog nooit zoveel bij elkaar gezien", vertelt Marc Floor. "En hier kwamen we dit gezinnetje tegen", vult Lize Marie aan bij de volgende foto.

Kijk hier naar een video over het bezoek van de tieners. De tekst gaat daaronder verder.

Lize Marie vervolgt: "De meesten spreken geen Engels, dus je kunt niet hele gesprekken voeren." Daarom bleef het bij een uitwisseling van namen en beleefdheden, en een 'boks' met de kinderen. "Zoveel mogelijk liefde geven, denk ik", mijmert Marc Floor. "Dat hebben wij echt geprobeerd. Hoop geven, laten weten dat wij er voor hen zijn."

En dan is er dus de videoclip. Marc Floor: "We willen zoveel mogelijk mensen laten zien wat daar is gebeurd, dat wij daar wat aan moeten doen." Want ook dat is het doel van de trip: ellende en uitzichtloosheid in beeld brengen. De videoclip is al geschoten, maar nog niet af.

Doel: 1 miljoen euro

De video dient een groter doel: het is een zijtak van Just a Million, een initiatief vanuit de twee tieners. Lize Marie: "Het is een online ruilspel, je ruilt online dingen voor telkens een duurder product. Het doel is natuurlijk een miljoen euro ophalen." Dat geld gaat straks naar vier goede doelen, waaronder Stichting Bootvluchteling.

Even een boks met de kids. Foto: Fanuel Coenraad

Dat Marc Floor en Lize Marie zich het lot van vluchtelingen aantrekken is niet verwonderlijk. Ouders Jurrien en Janet reisden in de laatste jaren meermaals naar Lesbos, vanwege een hulpactie die zij opzetten.

'We gaan ze halen'

Toch kan dit soort acties ook altijd rekenen op kritiek. Zoals laatst, toen de groep We Gaan Ze Halen met een vliegtuig vertrok om vluchtelingen naar Nederland te halen. Een actie waarvan iedereen wist dat het vergeefse moeite was. Jurrien reageert: "Ik vind het heel mooi als mensen de moeite nemen om onrecht te benoemen."

Zie ook: Actiegroep wil migranten Lesbos ophalen, staatssecretaris werkt niet mee (NOS)

"Tegelijkertijd vind ik het dan waardevol als dat gepaard gaat met effectieve hulpverlening. Laten we mensen stimuleren om mee te doen, dat duizenden mensen aanhaken en wij één miljoen euro bij elkaar krijgen", besluit hij.

'Hartverwarmende' actie in Zutphen

De Zutphense Anouk Pross was in augustus nog op Lesbos. Ze zamelde in de afgelopen weken babykleertjes in voor Because We Carry. Maandag vertrekken de pakketjes richting Weesp, van waaruit ze naar Lesbos worden gebracht. Anouk: "Mensen daar hebben echt helemaal niets. Het is echt broodnodig."

Bekijk hier een video over de actie van Anouk. De tekst gaat daaronder verder.

Sinds september zamelt ze spullen in. Afgelopen weekend liep ze met vrijwilligers al het ingezamelde spul nog één keer langs, voordat het richting Moria gaat: "Zodat we zeker weten dat alles erin zit." De vele reacties en pakketjes die bij haar zijn langsgebracht noemt ze 'hartverwarmend'.

Ze hoopt straks 2400 pakketjes te kunnen versturen.

Zie ook: Apeldoorners terug op Lesbos voor eigen nummer