Verenigingen zetten streep door carnaval in ’s-Heerenberg en Didam

“Een moeilijk besluit, maar weloverwogen en logisch”, laat de Didamse carnavalsvereniging haar leden weten via sociale media. “Door alle coronaperikelen waar we nu middenin zitten en waar we vermoedelijk nog lang niet van verlost zijn, hebben we helaas besloten om onze gebruikelijke carnavalsactiviteiten van de komende maanden te annuleren.” Ook in ’s-Heerenberg zag de carnavalsvereniging geen mogelijkheden om onder de huidige omstandigheden een fysiek carnavalsfeest te organiseren. “Een grote mensenmassa die rondhangt in de stad en een rondgang maakt met de prestatietochten, of die luidkeels meezingen in de sporthal tijdens de pronkzitting is uiteraard niet mogelijk”, aldus het bestuur van d’Olde Waskupen in een persbericht.



Om carnaval niet geruisloos voorbij te laten gaan beraden de verenigingen zich op alternatieven. In ’s-Heerenberg is de jaarlijkse pronkzitting om omgedoopt tot een online Thuuszitting en ook tijdens het carnavalsfeest hoopt het bestuur van d’Olde Waskupen met ludieke digitale alternatieven te komen. Bij De Geinsköp zijn de plannen minder concreet. Wel laat het bestuur weten grootse plannen hebben in Didam: “De voorpret is enorm. We hebben, nog even onder voorbehoud, wat moois in petto.”



Geen Carnaval in Montferland

Eerder zetten andere Montferlandse carnavalsverenigingen uit onder meer Zeddam en Beek uit gezondheidsoverwegingen al een streep door dit carnavalsjaar. De Vrolijke Drammers uit Loil treden uiterlijk 2 november naar buiten met hun definitieve plannen, maar een carnavalsoptocht zoals andere jaren vindt ook in Loil niet plaats.