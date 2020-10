Zelfredzaamheid ouderen moet beter in het Rivierengebied

De zelfredzaamheid van ouderen moet beter in het Rivierengebied. Dat stellen zorgverzekeraar Menzis, zorgaanbieders en gemeenten in het gebied. Het moet de oplossing zijn om dreigende zorgtekorten in de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleging tegen te gaan.

Ouderen in het Rivierengebied hebben meer zorghulp nodig dan ouderen in andere Gelderse regio's, aldus Menzis. Daardoor is de verwachting dat de grootste zorgtekorten in het Rivierengebied gaan ontstaan bij de ouderenzorg en verpleging.

Het is opvallend omdat het Rivierengebied gemiddeld meer jongeren telt dan elders. De jongeren trekken echter weg bij het gebrek aan opleidingsmogelijkheden en werkgelegenheid. Zo neemt naar verwachting het aantal inwoners onder de 65 met 5 procent af en neemt het aantal 65-plussers met een derde toe.

Meer aandoeningen

Het gevolg is dat het aantal inwoners met dementie en chronische aandoeningen als artrose, beroerte en hart- en vaatziekten sterker groeit. Al is dat niet in elke gemeenten het geval. Marc Hendriks, voorzitter bij het overleg tussen de zorgpartijen in het Rivierengebied, ziet grote verschillenen binnen het Rivierengebied. "Tiel en Buren zijn bijna uitersten", zegt hij. Zo is laaggeletterdheid in Tiel veel groter dan in Buren. Dat zou kunnen meespelen bij de zelfredzaamheid. Mensen die laaggeletterd zijn, hebben sneller moeite met het begrijpen van informatie over ziekte en gezondheid.

Samenwerking zorgpartijen

Volgens Hendriks moeten de zorgpartijen nauwer samenwerken, maar ligt de oplossingen ook bij de inwoners zelf. 'We moeten samen met Menzis werken aan betere zelfzorg, preventie en veerkracht voor de toekomstige inwoners van het Rivierengebied.' Ook leefstijlverbetering, digitalisering en innovatie moeten de zelfredzaamheid vergroten.