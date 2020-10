'Ruimteschip' voor milieu-onderzoek geopend

De 15 meter lange constructie kan volledig afgesloten worden en doet een beetje denken aan een ruimteschip. In eerste plaats is The Atmosphere bedoeld voor onderzoek naar verduurzaming van de scheepvaart, een erg vervuilende sector.

900 miljoen ton Co2

Ongeveer 2,5 procent van de wereldwijde CO2-uistoot is afkomstig van de scheepvaart, blijkt uit cijfers van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Het gaat om meer dan 900 miljoen ton Co2 per jaar. Dat moet echt omlaag, vond de Europese Unie. Die heeft daarom met de sector afgesproken dat ze in 2050 vijftig procent minder C02 uitstoot dan in 2008. Onderzoek in Wageningen gaat daar bij helpen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Golfbestendige brandstoftanks

SLING, is het eerste onderzoeksproject. Daarmee wordt gezocht naar golfbestendige brandstoftanks voor bijvoorbeeld LNG en vloeibaar waterstof. Dat zijn duurzamere alternatieven voor zware olie, wat schepen nu nog vaak gebruiken. "Die vloeistoffen zijn tot min 250 graden en staan eigenlijk te koken. Om de scheepvaart te verduurzamen hebben we brandstoftanks nodig die deze brandstoffen van de toekomst kunnen opslaan", vertelt onderzoeker Hannes Bogaert.

Aan welke eisen de opslag van die stoffen moet voldoen tijdens een ruige tocht over zee, wordt in The Atmosphere onderzocht.

Corona-onderzoek

Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. De nieuwe onderzoeksfaciliteit kan volledig worden afgesloten. Wetenschappers hebben daardoor controle over temperatuur, druk, gassamenstelling, luchtvochtigheid etc. Dat maakt de The Atmosphere ook uitermate geschikt voor onderzoek naar hoe het coronavirus zich verspreidt.

"We hebben recent de vraag of we kunnen bijdragen aan het beperken van de verspreiding van het virus, aerosolen, door de lucht." Er moet nog wel financiering voor het onderzoek gevonden worden. "Die gesprekken lopen."

Hoge verwachtingen

Tweede Kamerlid Eppo Bruins (CU) opende de Wageningse onderzoeksfaciliteit. Foto: Omroep Gelderland

Tweede Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie), die The Atmosphere in Wageningen maandag officieel opende, heeft hoge verwachtingen. "Hier gaat mijn wetenschappelijke hart wel sneller van kloppen", zegt de natuurkundige. "Deze machine gaat de komende vijf á tien jaar heel veel nieuwe toepassingen opleveren die ons economische welvaart zullen opleveren en ook zullen bijdragen aan het welzijn in de samenleving."

The Atmosphere heeft 5,5 miljoen euro gekost. Er zijn verschillende universiteiten en bedrijven bij betrokken. Eerder deed MARIN onderzoek naar de containerramp na een stormachtige nacht op de Noordzee.

Zie ook: Wageningse simulator ingezet bij onderzoek naar containerramp