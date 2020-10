Wat vind jij: had de koning wel op vakantie mogen gaan?

Koning Willem-Alexander en zijn gezin hebben voor ophef gezorgd door op vakantie te gaan naar Griekenland. Na de nodige ophef is het gezin teruggekeerd na Nederland. Wat vind jij, had de koning op vakantie mogen gaan?

Enkele uren nadat ze waren geland in Griekenland, gaven Koning Willem-Alexander en koningin Máxima een reactie. "We zullen onze vakantie afbreken. We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons", schrijven ze in een verklaring.

"We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het covid-19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij."

Het vertrek van het gezin van de koning in het regeringsvliegtuig naar Griekenland bracht het kabinet vrijdag, volgens de NOS, in verlegenheid. Partijen in de Tweede Kamer reageerden vol onbegrip, omdat de reis slecht zou zijn voor de geloofwaardigheid van de kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus.

De partijen wezen daarbij op de oproep die het kabinet dinsdag nog deed aan Nederlanders om tijdens de herfstvakantie niet naar het buitenland te gaan. "Reis zo min mogelijk", luidde het advies.

Premier Rutte heeft inmiddels ook gereageerd en zegt dat het beter was geweest de vakantie van de koning te heroverwegen. "Ja, ik wist het - en ik ben verantwoordelijk", aldus Rutte.

