Taxichauffeurs met de handen in het haar: 'Wij zijn het vergeten kindje'

Töpfer krijgt maar weinig klanten in zijn taxi. "Schoolvervoer valt nu weg in de vakantie, maar de avonden en de weekenden zijn helemaal dramatisch. Ook voor collega's van mij. Zeker chauffeurs met een lease-auto kunnen het nauwelijks nog volhouden."

Hij gaat er ook mentaal aan onderdoor. "Dit geeft zoveel stress. Ik zit al tegen een burn-out aan. Ik denk dat ik het financieel misschien nog een maandje kan volhouden, maar geestelijk ben ik op. Ik ben nu achttien jaar taxichauffeur, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Waarom worden wij vergeten?"

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder

'We moeten het zelf maar zien te rooien'

Zijn collega Marco Broekhuis beaamt de noodsituatie. "Wij als zzp'ers hebben het heel zwaar. Wij proberen ons hoofd boven water te houden, maar zonder steun is dat heel moeilijk. De eerste keer coronagolf was al een enorme tik, maar toen kregen we nog vierduizend euro van de staat. Nu krijgen we helemaal niks. We moeten het zelf maar zien te rooien. Het is ook de vraag hoe lang het duurt. Want als de horeca geen bezoek heeft, hebben wij geen passagiers. Ook de ziekenfondsritten zijn veel minder. Mensen zijn bang om in een taxi te gaan. Terwijl de taxi een veilig vervoermiddel is. Zonder mondkapje mag je er niet in." Marco Broekhuis in zijn taxi

'Groot onrecht'

Töpfer ervaart een groot onrecht. "De taxibranche is een vergeten kindje. Ze noemen horeca en evenementen, maar wij worden nooit genoemd. Na corona trok het in de zomer ook maar aan tot dertig à veertig procent. Voor de rest houden we weinig over qua ritten. Veel bedrijven houden het hoofd al niet meer boven water, maar wij helemaal niet."

Om te overleven zijn beide taxichauffeurs nu een samenwerking aangegaan. "Ik heb het bedrijf van Marco overgenomen", vertelt Marco Broekhuis. "Zo hebben we een mooi wagenpark bij elkaar. We rijden met vier auto's nu." Marco en Marco bezegelen hun samenwerking

Voor Marco Töfper opent dit nieuwe mogelijkheden. "Ik ben heel blij dat die jongen dit zo wil doen. De ritten die hij niet kan doen, doe ik. En daarbij wil ik nu een cursus gaan volgen tot uitvaartverzorger. Je moet in deze tijd toch een Plan B hebben."

