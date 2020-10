Actie koning Willem-Alexander klap in gezicht van horeca: 'Ik wist het even niet meer'

Al maanden vecht horecaman Robert Venderbosch voor behoud van inkomsten. Voor de eigenaar van het Groenlose City Lido en De Radstake in Heelweg was de vakantie van koning Willem-Alexander een klap in het gezicht.

Hij loopt de deur door naar het brouwhuus, een van de zalen in het complex dat De Radstake heet. Vroeger was het een dancing, maar tijden veranderen. Nu er lange tijd zo weinig mogelijk is, heeft Venderbosch iets nieuws bedacht voor deze zaal: een lasergame parcours.

Vechten voor personeel

Alleen als het bestemmingsplan verandert, mogen wij open, aldus Venderbosch. "Wij zijn horeca en dat staat ook in dat plan." Het zalencomplex is van de familie en al heel lang in bezit. Echt zware lasten drukken niet op het bedrijf, maar toch vecht de eigenaar ervoor om zoveel mogelijk personeel aan het werk te houden.

"We hebben maandenlang gewerkt om weer meer gasten te kunnen ontvangen en te kunnen ondernemen. Als je dan vorige week die boodschap weer hoort, dan zakt de moed je in de schoenen. Ik heb drie dagen een soort van black-out gehad. Ik wist het even niet meer". Ongebruikelijk voor Venderbosch, die zijn hand niet omdraait voor de organisatie van een groot feest, zoals het jaarlijkse oktoberfeest. "Na drie dagen heeft het personeel mij weer op de been gezet, ik ben hen dankbaar voor wat ze doen. De creativiteit en passie waarmee ze werken is hartverwarmend".

'Professionals in de sector'

Goede bekende van Venderbosch is Bert van Zijtveld, die begint aan zijn inspiratietocht naar Den Haag. "Een positieve manier waarop we de overheid kennis bij kunnen brengen misschien. Misschien kan hij de politiek doen inzien dat deze sector bestaat uit professionals die verantwoord kunnen omgaan met deze crisis en niet alleen maar denken aan geld verdienen. Ik kan zijn actie zeer waarderen, misschien komt er wat goeds uit."