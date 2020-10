Vitesse gaat in gesprek met Tannane: 'Dat blijft intern'

Tannane kreeg de rode kaart zo'n minuut voor rust. Op dat moment was er niks aan de hand voor Vitesse en stonden de Arnhemmers voor. Toch ging Tannane door het lint.

"Of ik boos op Tannane ben? Boos is niet het goed woord. Maar het is goed dat ik geen Nederlands versta, dus ik heb geen idee wat hij zei", vertelde trainer Thomas Letsch na afloop. Op een vertaling zat de Duitser niet te wachten. "Nee, ik wil het ook niet weten, want dan moet ik er nog op reageren ook."

Tekst gaat verder na de video:

'Niet het goede moment'

De trainer stond niet te popelen om over deze situatie te praten. "Maar duidelijk is wel dat het een onnodige rode kaart is. Het was niet de beste beslissing om niet te stoppen met praten. Dit moeten we intern gaan bespreken morgen. Nu is daarvoor niet het goede moment. Ik heb emoties en hij ook. En ik wil het ook niet bij de pers doen."



Tekst gaat verder na de foto:

Op de vraag of Letsch dit zag aankomen, gezien de reputatie van Tannane in het verleden, is de trainer duidelijk. "Over zijn verleden kan ik niks zeggen. Ik weet alleen dat hij een professional is en hier al 4,5 wedstrijd heel goed speelt. Daar kan ik wel wat over zeggen."

'Het maakt me niet uit hoe ze erin gaan'

Dan nog even over het voetbal. Armando Broja, de Albanees, kon starten door pijntjes bij Oussama Darfalou. Meteen maakte de Chelsea-huurling twee doelpunten. Een intikker en een goede goal na een knappe solo. "Ja, het waren twee verschillende goals. Fijn om vertrouwen te tanken met deze doelpunten. Er zat niet een typische Broja-goal tussen hoor, ik kan ze op allerlei manieren maken. Het belangrijkste voor mij is om te scoren. Het maakt me dan niet uit hoe ze erin gaan."

Armando Broja. Tekst gaat verder na de foto:

En dat doet de Albanees dan al aardig. Hij heeft er al drie inliggen, in zijn eerste jaar in het profvoetbal. "Het lijkt misschien makkelijk, maar dat is het niet. Maar ik voel me fijn hier en de eredivisie is een goede competitie om kansen te krijgen."