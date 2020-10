Achterhoeks horeca-duo haalt ideeën op en brengt ze naar Den Haag

Bert van Zijtveld, eigenaar van restaurant de Heikamp in Ruurlo, staat naast zijn keuken. Medewerkers zijn bezig met het opruimen van gevallen blad, een van de weinige werkzaamheden die er nog te doen zijn voor hen.

Positieve aandacht

Na de persconferentie waarin Rutte opnieuw maatregelen afkondigde en de horeca op slot ging, zakte de moed een aantal ondernemers in de schoenen. Van Zijtveld: "Daar heb ik een nacht van wakker gelegen. Toen heb ik tegen vriend Alain Schepers gezegd: we kunnen wel thuis gaan sikkeneuren, maar we gaan naar buiten wat ondernemen." Het idee ontstond vorige week woensdag en donderdag hadden ze het op papier. "Bert stond in mijn keuken te springen van enthousiasme. We willen op een positieve manier aandacht vragen."

'Plannen aanbieden aan kabinet'

De twee bedachten een wandelmissie waarbij ze met diverse ondernemers praten onderweg. Met hen worden actuele dilemma's uit de sector besproken. "Het zal bijvoorbeeld gaan over of er voor de horeca geen maatwerk mogelijk is om open te kunnen. Een bepaald aantal bezoekers per beschikbare vierkante meters bijvoorbeeld. Op die manier kan per zaak gekeken worden wat mogelijk is. Je wilt het risico uitsluiten en tegelijkertijd je zaak levensvatbaar houden."

'Ondernemers haken aan met ideeën'

Ze proberen bekende en minder bekende ondernemers te benaderen uit de sector: "Creatieve mensen. Maar we zijn beperkt, want het mag geen grote groep worden natuurlijk. Een van de eigenaren van de Librije sluit zich waarschijnlijk aan, de directeur van Papendal en horecaondernemers uit de regio. We roepen ondernemers die een goed idee hebben op om contact met ons op te nemen, mogelijk kunnen ze met ons meelopen om te brainstormen."

De twee zullen in tien dagen van het doolhof in Ruurlo naar het binnenhof in Den Haag lopen. Onderweg zoeken ze nog plekken om te overnachten. Bert en Alain zijn te volgen via hun Facebookpagina.