Hoteleigenaar richt zich op Nederlandse toeristen, en dat is nu haar geluk

Zalen voor congressen en andere grote ruimtes hebben de medewerkers van Janette omgetoverd tot restaurantzalen. Daardoor kunnen hotelgasten gewoon bij haar eten. Janette beseft dat zij in een luxepositie zit, want natuurlijk weet zij dat er horecacollega's zijn die geen kant op kunnen. "Wij zijn als horeca zo goed bezig geweest en ik vind het heel vervelend en zuur voor mijn collega's die nu bijna niks kunnen. Maar wij hebben geluk."

Zo gaat het in het hotel van Janette:

Amper inkomsten in Wamel

Zo anders is het bij Engelien Heaver. Ze heeft al twintig jaar een binnenspeeltuin. "Ik doe dit eigenlijk alleen voor de kinderen want door de coronaregels verdienen wij niks. De herfstvakantie is normaal gesproken voor ons een toptijd. Nu is het min min."

Zo'n slechte tijd als nu heeft zij nog nooit eerder meegemaakt. "Normaal gesproken zijn hier vierhonderd kinderen per dag. Nu mag ik maximaal 30 klanten binnen hebben, dat is ouders en hun kinderen. Verder mag ik geen chips of drinken verkopen en dan wordt het heel lastig om geld te verdienen. Ik zie hier het drinken en de snoep op tafel liggen. Dat hebben ze zelf maar meegenomen. Maar dat had ik ze graag verkocht."

Hoe verder na de Herfstvakantie

In Wamel maakt Engelien zich grote zorgen omdat zij niet weet hoe het na de vakantie verder moet. Zeker als de cronaregels zo streng blijven, ze zoekt naar oplossingen. Zo wil ze goodiebags samenstellen. "Daar zit dan drinken en chips en wat snoep in. Dat is veilig, maar nu mag zelfs dat niet."

Voor Sybrandy is de herfstvakantie een stuk rooskleuriger. "Wij focussen ons eigenlijk altijd op gasten uit Nederland, maar hoe het verder moet na de vakantie dat weten wij op dit moment eigenlijk ook nog niet."