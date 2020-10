Drukte in natuurgebieden goed beheersbaar gebleven

"Mensen genieten enorm en houden zich over het algemeen goed aan de regels en de afstand", laat een woordvoerder weten. "De sfeer is prettig, dus dat is fijn. Als mensen hun gezond verstand gebruiken en minder drukke paden en ingangen nemen kan het ook prima. Het bos is groot genoeg." Staatsbosbeheer, waar het Kootwijkerzand onder valt, heeft dezelfde lezing.



Samen met Natuurmonumenten en Het Nationale Park De Hoge Veluwe riep Staatsbosbeheer in de ochtend op om bekende plekken te mijden. Zo werden natuurliefhebbers aangeraden om een kijkje te nemen op een lange lijst 'onbekende streken'.

Goed vertoeven op de Posbank

Volgens een verslaggever ter plaatse stond de parkeerplaats vol, maar niet voller dan op een doorsnee zondag. Er was handhaving aanwezig die een oogje in het zeil hield.



De parkeerplaatsen staan vol maar puilen niet volledig uit. Foto: Omroep Gelderland

Tevens hielden de bezoekers goed afstand van elkaar. Op momenten waarop ze elkaar moesten passeren, gebeurde dat snel en bewust. Er liepen veel gezinnen en vaste groepjes bij elkaar.



Mensen lopen in vaste groepjes bij elkaar. Foto: Omroep Gelderland

Al met al was het in de wijdverspreide omgeving goed vertoeven en was er genoeg ruimte voor iedereen om een frisse neus te halen.



Het is goed vertoeven in het natuurgebied. Foto: Omroep Gelderland