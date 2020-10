Achterhoeks wildseizoen beleeft bijzonder jubileumjaar

“Dat was natuurlijk flink balen”, beschrijft Carina de Groot van Achterhoek Toerisme, de organisatie achter wild eten in de Achterhoek, haar gevoel van dinsdagavond. Iets meer dan 24 uur daarvoor werd het seizoen, coronaproof, geopend. “We hebben afgelopen maandag de vlag gehesen. Het idee was dat we die opening groots zouden vieren, met alle restaurants. Dat was helaas niet mogelijk”, zegt De Groot. Dus werden alleen de drie deelnemers van het eerste uur uitgenodigd voor het officiële moment. “Hotel Bakker, de Gouden Karper en De Hoofdige Boer, daarmee hebben we de vlag gehesen. Het idee was dat alle andere restaurants dat ook zouden doen en eigenlijk allemaal hebben ze dat alsnog gedaan zodat we op die manier het jubileumjaar toch kunnen vieren.”



Locaties die behalve een restaurant ook een hotel hebben, hebben mazzel en kunnen wel voor hun gasten koken op locatie. “De hotels zitten best wel vol”, zegt De Groot. We merken ook dat er nog reserveringen binnen komen. Mensen willen toch wel heel graag wild komen eten.” Restaurants zonder hotel komen met andere manieren om hun gerechten aan de man te brengen. “Die zoeken naar andere manieren om het wild toch bij de mensen thuis te krijgen door middel van bezorgen of afhalen.” Ondanks dat de beleving anders is, maken de horecaondernemers er het beste van aldus De Groot. “Verschillende gerechten die je thuis af kan maken, of kant en klaar. Soms komt de chef-kok het eten bij je brengen. Eigenlijk diverse ideeën en manieren om toch ervan te kunnen genieten.” Al is ze ook eerlijk hoe ze het genieten van wild het liefste zou zien. “Het mooiste is natuurlijk als je een overnachting boekt en gewoon het wildgerecht krijgt.”



Vieren

De horeca blijft in ieder geval tot half november dicht, met een meetmoment eind oktober. Toch kan het jubileum aangepast wel gevierd worden. “We hebben een speciale Wals Brut van Wijngoed Montferland waarmee we proosten op het jubileumjaar, die krijgen mensen nog steeds als ze in het restaurant komen en wellicht ook bij een bestelling die ze plaatsen”, vertelt De Groot.



Toch is er ook iets een maand opgeschort. “Alle restaurants hebben ook een veertigjarig jubileum menu en daar betaal je dan veertig euro voor. Dat wordt even doorgeschoven naar als de restaurants straks weer open mogen.” Daar is De Groot wel hoopvol over. “Ik hoorde al restaurants oproepen om het seizoen wat te verlengen. Er is genoeg wild in de Achterhoek dus dat zou wel een mogelijkheid kunnen zijn. We hopen ook gewoon dat iedereen straks weer open mag en op een verantwoorde manier dan toch verder kunnen oppakken.”

