Oude bioscoop houdt Tielse jongeren voorlopig van de straat

''Tiel heeft 41.000 inwoners en we hebben geen jongerencentrum', zegt jongerenwerker Maurice Julienne. '''De horeca is weggevallen en jongeren hebben gewoon een plek nodig. Wij willen hen die ruimte geven.''

Bekijk hier de reportage:

Er is wel een soort huiskamer die gebruikt wordt als inloop voor jongeren bij het kantoor van welzijnsorganisatie Mozaïek in Tiel West. Zeker in coronatijd is deze veel te klein om in de behoefte te voorzien.

'Gewoon zichzelf zijn'

Collega-jongerenwerker Mounir Lahnine is dan ook bijzonder verheugd dat de lobby van de oude bioscoop nu ter beschikking is gesteld. ''Het is een hele centrale plek in Tiel en dat maakt het heel geschikt om jongeren uit de hele stad te ontvangen'', zegt hij. ''Ze kunnen hier lekker gaan gamen, tafeltennissen, lekker chillen, televisie kijken; noem maar op. Een plek om gewoon zichzelf te zijn. Dat is de ideale plek voor jongeren om te komen.''

De lobby om een jongerencentrum van de grond te krijgen in de stad is bespoedigd door de coronatijd. Het is voor jongeren die vaak een intensief sociaal leven hebben een zware tijd, vertelt Lahnine. ''De jongeren moesten in een keer op anderhalve meter gaan zitten'', zegt hij. ''Niet in groepsverband. Dat is heel erg moeilijk geweest. Een periode is het heel erg goed gegaan, maar uiteindelijk worden ze het moe. Voor ons een rol om te blijven communiceren met de jongeren en te blijven vertellen wat de risico's zijn.''

Overlastmeldingen verdubbeld

Inwoners van Tiel hebben ook beduidend meer geklaagd over overlast van jongeren. Het aantal meldingen in de gemeente (339) verdubbelde in de eerste acht maanden van dit jaar ten opzichte van 2019. Volgens de jongerenwerkers is er echter geen sprake van veel meer ernstige overlast.

''Het kan zijn dat mensen nu tegelijk melden omdat ze thuis werken'', zegt Julienne. ''Er zijn minder dingen open voor jongeren dus er zijn meer jongeren op straat. Misschien is daarom het meldgedrag meer. Maar over het algemeen is het in Tiel nog heel goed te doen met de jongeren hoor.''

Tijdelijke locatie

Hoe mooi en geschikt de oude bioscoop in het centrum ook is als jongerencentrum, de locatie is wel tijdelijk. De nieuwe eigenaar wil er appartementen in maken. De afspraak is dat de ruimte in ieder geval de komende drie maanden gebruikt kan worden.

''We zijn heel met de kans die ons nu gegeven wordt'', zegt Julienne. ''We willen het zo goed gaan inrichten dat mensen zien dat dit kan werken voor jongeren. We hopen natuurlijk dat er in de toekomst andere ruimtes komen waar jongeren terecht kunnen.''

Beluister hier het gesprek met jongerenwerker Mounir Lahnine: