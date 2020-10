Kerk vindt dat ze niks fout doet: 'We luisteren naar moreel appél overheid'

Zondagochtend om 08.30 uur gaat de voordeur van het slot. De alcoholdispensers zijn gevuld en de intekenlijsten liggen klaar. Buiten staan twee cameraploegen en een fotograaf om te kijken hoe de samenkomst in de kerk verloopt.

Er wordt al weken naar de Rehobothkerk gekeken sinds premier Rutte het dringende advies gaf om met maximaal 30 mensen een kerkdienst bij te wonen. De Gereformeerde Gemeente heeft deze zondag 250 mensen uitgenodigd. "Dat is wel een verlaging van 25 procent ten opzichte van vorige week", zegt Van den Berg. Toen kwamen er per keer 400 tot 450 gelovigen bijeen in de kerk.

Veilige manier

De woordvoerder van de Gereformeerde Gemeente legt uit dat de kerk zich afgelopen week echt wel goed heeft gebogen over het vraagstuk van het uitnodigen van het aantal mensen. Hij is van mening dat dit met 250 mensen op een goede en veilige manier kan.

Jan van den Berg. Foto: Omroep Gelderland.

"Wij houden ons in de kerk aan de coronaregels van het RIVM. We hebben een groot gebouw, goede ventilatie, mensen komen met een gezondheidscheck binnen en ontsmetten de handen bij binnenkomst. Men zit anderhalve meter uit elkaar en daarmee is het verantwoord om kerk te houden."

Van levensbelang

Van den Berg legt uit dat de samenkomst in de kerk voor de gelovigen van levensbelang is. "De samenbindende factor van onze gemeente is dat we op zondagochtend samenkomen in gods huis. Daarom vinden we het dusdanig belangrijk dat we kerk houden."

Het gegeven dat kerkgangers het van levensbelang vinden om samen te komen, is vaak lastig uit te leggen aan anderen. Dat blijkt wel uit reacties op Twitter:

Strenge maatregelen

De kerkelijke gemeente heeft de afgelopen weken niet stil gezeten om alles zo veilig mogelijk te organiseren. "We hebben echt flinke maatregelen genomen, dat moet wel heel helder zijn", benadrukt Van den Berg.

Zo zijn er speciale teams in het leven geroepen die ervoor zorgen dat iedereen op de juiste plek zit, de kerk heeft alle leden nadrukkelijk verzocht om een mondkapje te dragen, het orgel speelt zacht en zingen mag alleen zittend en niet luid.

Verslaggever Marvin Hop ziet zondagochtend in de kerk dat de aanwezigen inderdaad naar hun zitplaatsen worden begeleid. Er zitten steeds twee lege bankjes tussen zodat de anderhalve meter afstand is gewaarborgd.

Een kerklid die met de verslaggever meeloopt, wijst op het moderne en goedwerkende ventilatiesysteem en geeft aan dat er veel minder gezongen wordt. "We zingen nu maar een vers per psalm. Eerder waren dat er veel meer."

'We nemen verantwoordelijkheid'

"We nemen echt verantwoordelijkheid naar de samenleving, want we hebben weer minder mensen uitgenodigd dan eerder. Er is continu overleg met de burgerlijke overheid en we doen echt ons best", zegt Van den Berg.

Gelovigen verzamelen zich bij de kerk. Foto: Omroep Gelderland

De kerk is zo groot dat het voor de maximaal 250 uitgenodigde gasten geen enkel probleem is om voldoende afstand te houden, bevestigt ook onze verslaggever. Daarnaast is er elke zondag een derde dienst om te zorgen dat er nog meer spreiding is over de dag om maar te zorgen dat er niet te veel mensen in een keer samen komen.

Oplossing is maatwerk

Hoewel het advies van premier Rutte om maar 30 man toe te laten niet wordt opgevolgd, is Van den Berg van mening dat de kerk niks fout doet. "We houden ons gewoon aan de regels", benadrukt hij.

"Daarnaast is de kerk eigendom van de kerkelijke gemeente zelf. Dus het is geen openbare binnenruimte. Verder staat ook in de Grondwet dat iedereen het recht heeft op zijn eigen geloofsovertuiging, alleen of in gemeenschap. Hierdoor kan de overheid ook niet veel meer dan alleen het advies dringend maken."

Bij de kerken komt steeds meer de roep voor maatwerk. Zeker omdat de kerk in Barneveld zich aan alle coronaregels houdt en er voldoende ventilatie is. Vorige week vroeg een andere Barneveldse geloofsgemeenschap, de DoorBrekers, daar ook al om.

"Om een maatschappelijk signaal af te geven, houden wij ons aan het advies van de minister. Maar het zou veel beter zijn als er maatwerk komt voor de verschillende kerkgebouwen", aldus Maarten Haagen namens de DoorBrekers.