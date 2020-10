Marjolein Buis stopt met rolstoeltennis: 'Nu piano leren spelen'

Tien jaar lang behoorde ze tot de wereldtop en boekte veel successen. "Ik heb zoveel prachtige titels gewonnen en mooie prestaties neergezet. En vooral ook mooie herinneringen gemaakt. Die gouden medaille die in ik 2012 heb gewonnen op de Paralympische Spelen in Londen samen met Esther Vergeer. En in 2016 heb ik in het enkelspel Roland Garros op mijn naam mogen zetten. Dat zijn toch wel de hoogtepunten. En in 2017 heb ik een ontzettend goed jaar gedraaid, was ik in het dubbel lange tijd nummer één van de wereld." Marjolein Buis en Esther Vergeer na de winst in 2012 (screenshot NOS)

Fysieke problemen

De 32-jarige Buis twijfelde lang of ze nog door moest gaan. "Ik heb er maandenlang over nagedacht. Het begon natuurlijk toen de Spelen van Tokio een jaar werden uitgesteld. Ik had al het plan om te stoppen in oktober of november van dit jaar. Fysiek werd het steeds moeilijker om het tennis op te brengen. Ik heb al een slechte rug en die is in de loop der tijd achteruit gegaan. Ik kan niet meer full time trainen. Een laatste jaar op halve kracht trainen, waarbij ik het niet meer trek om driesetters te spelen tegen de wereldtoppers."

Kijk hier waarom Buis stopt met tennis:

Leven uit een koffer

Buis zat vanwege corona al een half jaar thuis. "Ik had al kunnen proeven van het leven na topsport. Ik was bezig met het laatste jaar van mijn studie. Na een half jaar lekker thuis zitten weer leven uit een koffer, dat was nogal wat. Maar toen kwam het NK in augustus. Ik had er eigenlijk geen zin in, maar ik vond het toch weer heel leuk en zo ging het vuurtje weer branden. Het was ook heel erg leuk om in New York te zijn, maar op Roland Garros werd eigenlijk weer bevestigd dat die rug van mij toch wel heel erg slecht is. Ik kan mentaal en fysiek niet meer alles geven. Dus dan is het moment gekomen om te stoppen met nog een prachtige positie op de ranglijst."

Piano leren spelen

Ze zal zeker nog wel gaan tennissen. "Ik heb voor nu mijn racket even goed opgeborgen. Maar de liefde voor tennis blijft. Ik denk dat ik eerder met mijn man een balletje ga slaan dan dat ik wedstrijden ga spelen. Ik ben nu bezig met afstuderen. En ik heb echt een waslijst van dingen waar ik niet aan toe ben gekomen, omdat ik zoveel van huis was. Van piano leren spelen tot meer in de tuin werken. En familie en vrienden meer zien. En in de weekenden zal ik heus nog wel een keer op de tennisbaan te vinden zijn."