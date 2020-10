'Ga niet naar de Posbank of het Kootwijkerzand', weer drukte verwacht in de natuur

"Op onze website staan duizenden wandelingen, er zijn rustige plekken genoeg", aldus Natuurmonumenten. Ook Staatsbosbeheer heeft een lange lijst gemaakt van 'onbekende streken'.

Anderhalve meter afstand

Heel Nederland heeft herfstvakantie. Nu er vanwege het coronavirus niet veel andere uitstapjes mogelijk zijn, zal een boswandeling naar verwachting nog meer in trek zijn.

Tekst gaat verder onder de foto.

Extra handhaving op de Posbank. Foto: archief Omroep Gelderland

"Maar ook in het bos geldt de anderhalve meter afstand. Een mondkapje dragen is bijvoorbeeld op een overdekte locatie als een uitkijktoren verplicht. Groepsvorming is verboden. En laat geen afval als wc-papier en zakdoekjes achter."

Gezondheidscheck

De Hoge Veluwe heeft uitgerekend dat er plek met voldoende afstand is voor minstens 127.000 wandelaars en fietsers in het uitgestrekte natuurgebied. "Het is niet nodig om vooraf te reserveren voor een bezoek aan het park. We doen wel een gezondheidscheck aan de poort en er is een registratieplicht. In het park zijn echt doodstille gebieden", zegt een woordvoerder.

Natuurmonumenten zet op de drukste plekken toezichthouders in. Ook gemeenten en veiligheidsregio's houden de drukte scherp in de gaten. Volle wegen en parkeerplaatsen kunnen tijdelijk gesloten worden en dagjesmensen die zich echt niet aan de regels houden, riskeren een boete.

Zie ook: