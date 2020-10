Team met reddingshonden zoekt tevergeefs naar vermiste vrouw

In Wekerom is met reddingshonden gezocht naar een vermiste vrouw. Foto: Persbureau Heitink

Bij zorginstelling 's Heeren Loo aan de Apeldoornseweg in Wekerom is in de nacht van zaterdag op zondag met reddingshonden gezocht naar de vermiste vrouw. De vrouw van 30 is sinds zaterdagmiddag spoorloos.

Stichting Reddingshonden RHWW uit Duiven, die met twaalf medewerkers en acht honden ter plaatse was, zocht de hele nacht naar de vermiste vrouw, maar tevergeefs.

"We hebben haar niet gevonden, ook geen aanwijzingen. Het is wachten op nieuwe tips", sprak een woordvoerster zondagochtend rond 7.15 uur. "We stoppen er nu mee, want we zijn al 24 uur op."

Grote zorgen

Het team zocht in de omgeving van de instelling omdat ze daar voor het laatst is gezien. De politie was ook betrokken bij de zoekactie. Ze verspreidde zaterdagavond een foto van de vrouw en ook werd Burgernet ingeschakeld. "Wij maken ons ernstig zorgen om haar medische toestand", aldus de politie.