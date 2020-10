Ruim 750 nieuwe besmettingen, 'hectische tijd' voor zorghotel

Op donderdag was er een record met 808 positieve besmettingen, dat getal lag vrijdag lager en ook nu wordt dat niet gehaald. Ook werden de afgelopen dag 11 mensen in het ziekenhuis opgenomen (*), drie mensen overleden (**). Deze cijfers zijn niet compleet, onderaan dit artikel de toelichting.

In deze grafiek zie je het aantal nieuwe besmettingen in Gelderland per dag.

In elke regio zijn er gemeenten die zwaarder zijn getroffen dan andere gemeenten. Opvallend is dat de Achterhoek op de kleur van de kaart van het RIVM donker is. Het zorghotel in Gaanderen is inmiddels vol aan het lopen. Dat zorghotel is ingericht voor mensen met corona die niet thuis kunnen verblijven, of daar niet de goede zorg kunnen ontvangen. "Het is hectisch geworden", zegt arts Frank Jansen. "Ook wij merken dat er een enorme toevloed is van coronapatiënten in de regio."

Bekijk hier hoe het zorghotel omgaat met de drukte:

(*) De cijfers van het aantal ziekenhuisopnamen zijn onvolledig. Er zijn (vooralsnog) geen regionale cijfers beschikbaar. Het aantal actuele opnames ligt waarschijnlijk hoger.

(**) De cijfers van het aantal overledenen zijn onvolledig. Er is geen registratieplicht en er zijn geen regionale cijfers beschikbaar. Het aantal doden ligt waarschijnlijk hoger.