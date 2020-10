Drive-thru's in tijden van corona: 'We kunnen niet anders'

"We kunnen bijna niet anders", zegt Ruben van der Zee van restaurant Roadhouse in Arnhem. "Dit is het enige wat we nog mogen en kunnen doen volgens de richtlijnen van het RIVM." Van der Zee heeft sinds woensdag met al zijn collega's de drive-thru uit de grond gestampt. "Men kan hier heel veel halen wat ook op onze kaart staat. We proberen zo alsnog wat binnen te halen."

Zo gaat het er aan toe in de drive-thru's

Dat geldt ook voor Laura Poelen uit Groesbeek. Zij heeft een pompoenkwekerij. "Normaal organiseren we hier speciale weekenden en nodigen we heel veel mensen uit. Dan vliegen de pompoenen over de toonbank, maar dat kan nu natuurlijk allemaal niet meer." Poelen verkoopt naast pompoenen ook pompoensoep en pompoenbier. "Oktober is wel de maand om van de pompoenen af te komen. We moeten dus iets."

Zo zijn er veel meer restaurants die inspelen op het drive-thru concept: Bestellen, het leveren in de auto en weer wegrijden en thuis opeten. De verwachting is dat veel meer restaurants de komende dagen nog zullen omschakelen.

