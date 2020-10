Honderden vrijwilligers op zoek naar afval in de rivieren

Esther Tiemessen en Lars van Heijningen, vrijwilligers bij Schone Rivieren, brengen het afval op de oevers van de Waal in kaart. Ze treffen de meest uiteenlopende rommel aan. Zoals een kleine flesje met daarin een briefje met een adres in Duitsland. "We willen een kaartje sturen om te weten waarom ze deze flessenpost in de rivier hebben gegooid", zegt Esther.

Bekijk hier hoe de vrijwilligers het afval doorzoeken:

'Slim nadenken over verpakkingsmateriaal'

Maar het meeste afval is plastic. Lars wil vooral dat het afval straks niet meer in de zee komt. "Dat proberen we te voorkomen." De vrijwilligers registreren hoeveel kilo en welk soort afval er gevonden wordt.

Esther: "Grote merken komen we vaak tegen. Ook die registreren we, zodat we die producenten kunnen laten zien dat ze eens slim moeten nadenken over hun verpakkingsmateriaal, omdat we dat terug vinden in de natuur." Het landelijk onderzoek van het rivierafval moet uiteindelijk leiden tot plasticvrije rivieren in 2030.