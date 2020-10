'Wie was ons pap?' Hans wil meer weten over zijn vermoorde vader

Hans Peters is 61 jaar oud en een echte Bruukse, oftewel geboren en getogen in Groesbeek. Drie jaar nadat hij voor het eerst het licht zag, werd zijn vader gewelddadig vermoord. Peters was te jong om herinneringen aan te hebben en zoekt nu, ruim vijftig jaar later, naar het verhaal van de man die hem op deze wereld bracht: Hentje van Petvojer.

"Mijn moeder vertelde eigenlijk nauwelijks iets over ons pap", aldus Peters in zijn oproep. Zijn moeder was zwanger van zijn broer op het moment dat Hendrikus Peters, oftewel Hentje van Petvojer, door geweld om het leven kwam bij de Levensavond in Berg en Dal.

Peters' zoektocht leverde hem de naam op van zijn vaders moordenaar, waarna zijn onderzoek vlucht kreeg. Hij ontdekte de locatie, hij sprak met mensen die zich de moord konden herinneren en hij ontving foto's.

Van verleden naar heden

Peters verlegt nu zijn zoeklicht op senioren die zijn vader gekend hebben. "Senioren die mij kunnen vertellen hoe ons pap was, of ze met hem bevriend waren, mensen die hem kenden van voetbalvereniging Rood-Wit, was hij daar voorzitter of secretaris?" Het zijn vragen waarvan de antwoorden Peters in zijn zoektocht.

Daarnaast zoekt hij het boek Moordenaarswerk van auteur Hans van Straten, die ingaat op de moord op zijn vader. "Ik heb dat ooit uitgeleend, nooit meer terug gekregen en ik zou het erg graag opnieuw bezitten." Al die facetten helpen Peters in het schetsen van het totaalplaatje.

Zoektocht naar zichzelf

Want over het karakter van zijn vader tast hij nog in het duister. En vooral, in hoeverre hij dat kan rijmen met zijn eigen karakter: "Ik ben gewoon op zoek naar wie ik ben."



Luister hier naar het gesprek met Hans Peters op Radio Gelderland:



Tips kunnen hier worden ingevuld