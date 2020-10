Debuut met een doelpunt voor Ondaan bij NEC

De aanvaller begon met een fraaie pass op Rangelo Janga, die echter niet tot afronding kwam. Daarna had Ondaan zelf een grote kans en uiteindelijk zorgde hij nog voor de 1-4. "Ik heb er echt naar uitgekeken. Dit is heel mooi, maar het is één doelpunt en één overwinning. We moeten nu door. Dit is goed voor het team, daar gaat het om."

foto: Broer van den Boom

Ondaan vond NEC moeizaam starten. "We begonnen heel afwachtend, maar na de 1-0 van Utrecht pakken we het goed op. We staan vijfde en moeten dit zien vol te houden, dat moet wel lukken. Ik wil een basisplaats, maar het is een goed elftal. We zien wel wat de trainer doet. Ik ben er klaar voor. Ik weet zelf wat ik kan."