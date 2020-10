El Karouani is de sensatie bij NEC dit seizoen

De linksback lijkt iedere week beter te worden en blonk tegen Jong Utrecht uit. Hij beloonde zichzelf met een doelpunt en een assist, nota bene op de andere back Bart van Rooij. "Mooi toch. Dat zie je ook vaak bij Liverpool, Robertson naar Trent Alexander-Arnold en Trent naar Robertson. Daar dacht ik gelijk aan, dat was een mooi moment. En zelf scoorde ik ook, dat was meegaan in de aanval. Ik heb een aanvallende rol en die wil ik zo goed mogelijk invullen. Ik wil deze lijn doorzetten."

El Karouani vond het begin tegen Jong Utrecht moeizaam. "Er lagen hier en daar wat kansen, maar we kregen ook wat counters terug. We hebben de wedstrijd professioneel uitgespeeld met een man meer. We gingen niet gelijk op zoek naar die goal, maar hielden rust. En we hebben onszelf beloond met drie mooie doelpunten. Nu staan we vijfde. Maar we zijn er nog niet, dit is pas het begin van het seizoen."

