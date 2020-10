Slaapproblemen, psychische klachten en burn-out: we vragen veel van zorgverleners

Speckens is vanuit het Radboudumc Centrum voor Mindfulness een 'crisisinterventie' begonnen om het zorgpersoneel bij te staan. De klachten ontstaan volgens haar doordat mensen die in de zorg werken dat doen om 'lijden te voorkomen'. Maar daar slagen ze in coronatijd niet altijd in. “Die confrontatie met de werkelijkheid is voor zorgpersoneel niet makkelijk”, meent Speckens.

Niet vol te houden

Ook gaan medewerkers volgens haar soms over hun eigen grenzen heen. “Ze kunnen niet goed aanvullen waar hun eigen taks ligt. Die combinatie maakt het niet makkelijk om het nog een jaar vol te houden. Of twee jaar, of wat er ook van ze gevraagd wordt.”

Bekijk het gesprek met Anne Speckens in De Week van Gelderland terug. De tekst gaat daaronder verder.

Het team van Speckens leert personeel de situatie 'meer te accepteren in plaats van te vinden dat het niet zo moet zijn'. Door er meer over te communiceren en elkaar te ondersteunen, krijgen ze volgens haar het gevoel dat ze niet de enige zijn met klachten. “Dat creëert een cultuur waarin het bespreekbaarder is en je elkaar aanspreekt op grenzen en zelfzorg.”

Dicht bij huis

De pandemie heeft volgens Speckens ook positieve kanten. “Bij mindfulness zet je jezelf vrijwillig stil. Door de coronacrisis word je gedwongen stil te staan. Er vallen een heleboel dingen weg die minder belangrijk blijken dan je dacht dat ze waren.”

Als voorbeeld noemt ze de natuur. “Je bent bij wijze van spreken beperkt tot een rondje in je eigen wijk. Tijdens de eerste golf sprak iedereen over een lente die ze nooit zo bewust hadden meegemaakt. Nu geldt hetzelfde voor alle herfstkleuren. Er zijn altijd dingen om van te genieten, meer dan je denkt dicht bij huis. Ik hoop met het oog op de klimaatcrisis dat mensen beseffen dat ze niet drie keer per jaar naar het andere eind van de wereld hoeven, maar dat er dicht bij huis ontzettend veel moois te vinden is om van te genieten.”