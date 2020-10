LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 15 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 15 oktober

23:20 - 'Houd je aan de maatregelen', zegt de burgemeester

De nieuwe burgemeester van Lingewaard, Nelly Kalfs, heeft een boodschap.

 De nieuwe burgemeester van Lingewaard, Nelly Kalfs, heeft een boodschap: "Net als jij kan burgemeester Kalfs het woord 'corona' niet meer horen. Maar juist nu het aantal coronabesmettingen explosief toeneemt is het belangrijker dan ooit om je aan de maatregelen te houden. Voor je eigen gezondheid en dat van een ander."

23:11 - Arnhem wil meer uitgeven, maar is dat geld er wel?

Het stadsbestuur van Arnhem wil extra geld uitgeven om de stad door de coronacrisis te helpen. Maar de oppositie in de gemeenteraad heeft kritiek. De oplopende schulden en verslechterende financiële positie zijn veel oppositiepartijen een doorn in het oog.

22:31 - Kom het maar halen

De horeca is op slot. Dat is slecht voor de ondernemer en die moet de tering naar de nering zetten. Dus wat doe je? Je laat al dat lekker s dat je maakt gewoon ophalen. Zoals in Wageningen. Lees hier meer.

 

22:20 - Gemeente Ede hoeft even geen terrashuur

De gemeente Ede stopt met het innen van terrashuur zolang de horeca vanwege corona dicht moet. "Dit doen we om de horeca in onze gemeente tegemoet te komen", zegt wethouder Leon Meijer. Pas als de terrassen weer open mogen, gaat de gemeente ook weer huur innen.

21:14 - Handhaven is handhaven, voor Gert en Isabel

Het is voor de Apeldoornse handhavers nog even afwachten wat er precies gaat veranderen in hun werk. Maar één ding is zeker voor Isabel en Gert: de teugels moeten weer worden aangetrokken.



 

20:50 - Geen ijsbaan in Duiven dit jaar

In Duiven komt dit jaar geen ijsbaan. Dat maakt Stichting Winterevenementen Duiven donderdagavond bekend.

20:31 - Spoedeisende hulp de dupe van corona

Gelderse ziekenhuizen hebben door druk van de tweede coronagolf al eens de spoedeisende hulp tijdelijk moeten sluiten. Steeds meer patiënten die daar komen, worden verdacht van het dragen van het coronavirus en moeten daarom ook als coronapatiënt behandeld worden. Het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem, Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn en Zutphen) en Gelderse Vallei in Ede geven aan dat zij de spoedeisende hulp al eens voor één uur of meerdere uren noodgedwongen moesten sluiten vanwege de drukte.

18:53 - Wedstrijd van De Graafschap verschoven

De Graafschap speelt vrijdagavond níet tegen Helmond Sport. De tegenstander krijgt door coronabesmettingen in de spelersgroep geen representatief elftal op de been en heeft, in samenspraak met de KNVB, de clubarts en de GGD, besloten de besmette spelers in thuisquarantaine te laten gaan.

18:21 - Duitsland: heel Nederland is risicogebied

De Duitse regering heeft vanwege de coronacrisis nu heel Nederland met ingang van zaterdag tot risicogebied verklaard. De maatregel gold al voor ons land met uitzondering van de provincie Zeeland. Het Duitse Robert Koch Institut, de evenknie van het Nederlandse RIVM, maakte de aanscherping donderdag op zijn website bekend.

17:56 - Lionsclub Bronckhorst verplaatst mosseldiner

Lionsclub Bronckhorst heeft besloten om het Bronckhorster Mosseldiner 2020 in z'n geheel door te schuiven naar volgend jaar. Deze gezellige activiteit voor drie goede doelen zou plaatsvinden op 30 en 31 oktober en 1 november. "Gezien de zorgwekkende situatie rond corona en de intentie en de stelligheid van de overheidsmaatregelen (zo weinig mogelijk contacten) moeten we veiligheid boven alles stellen", aldus de club. Daarom zien ze ook af van andere mogelijkheden zoals afhalen.

Alle mensen die kaarten hebben gekocht, hebben een e-mail ontvangen over hoe ze hun geld kunnen terugkrijgen. Ook kunnen ze kiezen voor een gedeeltelijke of geen teruggave. Het geld dat zo overblijft is dan alsnog bestemd voor de goede doelen: de Wondere Wereld, Radio Ideaal en het voedselloket Zelhem dat zich inzet voor de gehele gemeente.

17:32 - Het belangrijkste nieuws:

Het RIVM maakte vrijdag 656 nieuwe besmettingen in Gelderland bekend. Dat zijn er 152 minder dan donderdag toen met 808 nieuwe besmettingen een dagrecord werd gevestigd.

Ook bij De Graafschap is sprake van coronabesmettingen: 4 personen bij de club hebben positief getest. Vrijdag speelt de club niet, omdat de tegenstander geen team op de been kan brengen.

In landelijk opzicht kwamen er bijna 8.000 nieuwe besmettingen bij in de voorbije 24 uur.

17:26 - NOC*NSF wil uitzondering voor méér sporten

Sportkoepel NOC*NSF hoopt het kabinet zover te krijgen dat topcompetities toch níet komen stil te liggen. De Eredivisie en Eerste Divisie mogen doorgaan, maar nu hoopt NOC*NSF dat ook andere sporten zo'n uitzonderingspositie krijgen - zij het onder strikte voorwaarden. Daarnaast pleit NOC*NSF ervoor om sportverenigingen net als bij de cultuursector uit te zonderen van de maximale groepsgrootte van vier personen.

17:22 - Burgemeester Oost Gelre: kom niet samen in een keet

Burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre roept jongeren op niet met elkaar samen te komen in hokken en keten. Als de coronamaatregelen één ding aan het licht hebben gebracht, dan is het dat inwoners samen de goede dingen moeten doen, legt de gemeente uit aan de mensen.

"Het aantal besmettingen in Oost Gelre is zorgwekkend hoog. De enige manier om dit een halt toe te roepen is het aantal sociale contacten te beperken", stelt Bronsvoort. Ze roept ook ouders die een keet op hun erf ter beschikking stellen toe te zien op hoe daarmee omgegaan wordt - en het gesprek aan te gaan met jongeren.

15:12 - Nederlandse patiënten naar Duitsland

Nederland doet opnieuw een beroep op Duitse ziekenhuizen om coronapatiënten over te nemen. Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zegt dat het verzoek aanstaande is. Duitsland schoot Nederland al eerder te hulp. Naar verwachting worden vrijdag of zaterdag de eerste Nederlandse coronapatiënten al naar Duitsland overgebracht.

15:10 - 808 besmettingen in de provincie

De voorbije 24 uur zijn er 808 coronabesmettingen bijgekomen in Gelderland. Dat is een nieuw record.

14:57 - Liemerse ondernemersvereniging regelt eigen testservice COVID-19

De Liemerse ondernemersvereniging Lindus heeft een testservice voor haar leden opgezet die binnen een dag uitsluitsel geeft of een medewerker besmet is met het coronavirus. Een ondernemer meldt zijn bedrijf aan bij NL Lab en ontvangt een aantal testkits. Moet een medewerker getest worden, dan kan hij of zij de test eenvoudig zelf uitvoeren door in het testbuisje te spugen en deze vervolgens in te laten leveren bij het Shell-tankstation aan de Tatelaarweg in Didam. Een koerier brengt van daaruit iedere dag de buisjes naar het laboratorium van NL Lab in Leeuwarden.

Wanneer de test voor 8 uur ’s ochtend ingeleverd is, betekent veelal dat het testresultaat ’s middags doorgebeld wordt. De enorme behoefte onder haar leden aan een snellere procedure, was voor Lindus reden om deze testservice op te zetten. Thuis langer moeten wachten op de reguliere langzamere tests kost de werkgevers enorm veel geld.

14:24 - Landelijke cijfers: bijna 8.000 nieuwe besmettingen

De maatregelen die eerder deze week werden aangekondigd, sorteren (nog) niet het gewenste effect. In de voorbije 24 uur werden 7.833 nieuwe coronagevallen geregistreerd, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

Dat aantal is een nieuw dagrecord. Woensdag (7.296) en dinsdag (7.377) lag het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus lager dan nu.

14:19 - Maaltijd aan huis voor preoperatieve patiënten

Wie een operatie in het vooruitzicht heeft staan, wil er zeker nu extra goed op letten dat hij geen coronabesmetting oploopt. Voor die mensen heeft FoodforCare nu een speciaal programma opgezet, waarbij ze zes eiwitrijke gerechten per dag krijgen thuisbezorgd. 'Uitgekiende maaltijden', noemen onderzoekers van het Radboudumc het.

De resultaten laten zien dat in de onderzoeksgroep de eiwitinname ten opzichte van de behoefte significant is verbeterd met 16% (93% tov 77%). Dit is een belangrijk voorwaarde voor de gezondheidstoestand en het herstel van de patiënt.

14:16 - Sneltest voor Liemerse ondernemers

Ondernemers in De Liemers die zichzelf of hun medewerkers willen laten testen op het coronavirus, kunnen dat nu doen via ondernemersvereniging Lindus. Die heeft een speciale testservice opgezet voor haar leden. Met die testservice is binnen een dag duidelijk of de ondernemer of medewerker wel of niet besmet is. De gangbare manier van testen is tijdrovend, stelt de ondernemersvereniging, die nu een sneller traject heeft opgezet.

12:37 - De buren helpen: zo doen ze dat in Putten

Gijsbert-Willem Evers van Netwerk Burenhulp Putten legde vanmorgen op Radio Gelderland uit hoe er in Putten voor elkaar gezorgd wordt. Denk aan een boodschap doen, de hond uitlaten, iemand naar het ziekenhuis brengen of de heg even snoeien. Kleine moeite, groot plezier. Juist in deze coronatijd is dat hard nodig.



omroepGLD · Gelderland Helpt: Netwerk Burenhulp Putten



11:34 - Mondkapjes met een twist

Of we het nu willen of niet, we moeten vroeg of laat allemaal aan het mondkapje. Wil je liever een fris en vrolijk mondkapje dan zo'n lichtblauwe of zwarte? Er is keuze genoeg.

11:28 - Besmetting bij Defensie?

Achttien leerlingen van de Luchtmobiele Brigade hebben corona-achtige klachten. Uit voorzorg heeft Defensie de groep van zestig man, waarvan de leerlingen deel uitmaken, in isolatie geplaatst.

11:14 - En zo doe je dat!

We blijven nog even bij het handen wassen. Eind februari maakten we al deze duidelijke instructievideo, om te laten zien hoe je nu écht goed je handen wast. Destijds was het coronavirus nog slechts 'in aantocht', maar inmiddels leven we er al vele maanden mee. Goed om deze video nog eens terug te zien!

 

11:12 - Was die handen!

Het is deze donderdag internationale handenwasdag. Oorspronkelijk werd die dag in het leven geroepen om kinderen op school duidelijk te maken hoe belangrijk het is je handen te wassen, maar vandaag de dag is het goed om dat aan iederéén te vertellen. De gemeente Westervoort springt er dan ook op in.

 Was vaak je handen met water en zeep, ook op internationale #handenwasdag. Daarmee help je verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.

11:00 - Corona in begrijpelijke taal

De uitleg en waarschuwingen over het coronavirus zijn niet voor iedereen even begrijpelijk. Het landelijk expertisecentrum Pharos heeft om die reden alle maatregelen in wat eenvoudigere termen opgeschreven en er meerdere afbeeldingen bij gemaakt.

Bekijk hier de uitleg op de website van Pharos

10:57 - Heb jij je de laatste maanden al eens laten testen op het coronavirus?

10:56 - Meer vraag naar goedkopere coronatests

De vraag naar goedkope coronatests neemt toe. Probleem is wel dat die tests minder betrouwbaar zijn dan gangbare coronatests, schrijft het ANP donderdag. Medicijnmaker Roche uit Zwitserland zegt dat vooral antigeentests vaker worden afgenomen.

Met zo'n test wordt gekeken of een persoon specifieke proteïnen en koolhydraten in het lichaam heeft. Van een dergelijke test zijn de resultaten sneller bekend dan van een PCR-test, maar die tests zijn er nu juist te weinig.

08:55 - Bier en spareribs voor spotprijzen op laatste avond

Bier van de tap en spareribs. Woensdagavond moest alles op. Vanwege de sluiting van de horeca was in diverse cafés bier en eten goedkoper. Ondernemers wilden op de laatste avond nog een volle zaak en van hun voorraad af.

 

07:26 - Onderzoek: corona-sneltest TNO is betrouwbaar

De snelle coronatest die TNO heeft ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid is net zo betrouwbaar als de standaard gebruikte PCR-test. Een praktijkproef met deze sneltest, de afgelopen twee weken in Amsterdam, laat zien dat de uitslag hiervan voor 99 procent overeenkomt met de PCR-test, zo meldt de onderzoeksorganisatie.

