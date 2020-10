Zutphense laat mensen met een beperking schitteren, maar nu is het klaar

Dans, toneel, film en muziek: bij de Rode Hoed kunnen mensen met bijvoorbeeld autisme, het syndroom van down of niet-aangeboren hersenletsel de hele dag bezig zijn met theater. Iets waar Hamer nog steeds iedere dag van geniet. "Mensen een rol geven die bij hun past. Net niet te weinig, en net niet te veel, maar dat er toch een stuk uitdaging in zit. Dat is het mooie van dit werk."

Twinkeling in de ogen

Hamer was jarenlang werkzaam bij School de Lans in Brummen, een vrije school voor speciaal onderwijs. "Daar ontmoette ik een meisje en die wilde iets met theater doen, en ik deed de uitstroom. Toen dacht ik: dat kan ik ook en toen ben ik het gaan doen." En zo geschiedde. Niet veel later startte ze één dag in de week met de dagbesteding, inmiddels is dat uitgebreid naar vier dagen.

"Wat ik vooral leuk vind is de twinkeling in de ogen van de artiesten en de uitdaging van mij om hun te stimuleren om net weer een stapje verder te komen, daar geniet ik van." Voor de één betekent dat volgens Hamer luid en duidelijk spreken, voor de ander een muziekinstrument leren bespelen. Achteroverleunen is er in ieder geval volgens de directrice niet bij. "Het is echt werk, want we werken hard!".

De afgelopen jaren heeft Hamer tijdens haar werk veel mensen zien groeien op het podium. "Ze weten heus wel dat ze op heel veel fronten niet alles kunnen, en bijvoorbeeld minder kunnen dan hun broers of zussen. Maar zij staan hier in de spotlights, ze krijgen applaus, ze groeien ervan en ze zijn trots op zichzelf. Dat is echt heel veel waard."

Met pensioen

Vanwege haar pensioen neemt Hamer deze maand afscheid van de Rode Hoed. Maar gelukkig voor de artiesten komt er met haar vertrek geen einde aan de Theaterwerkplaats. Kim Stiekema uit Zutphen neemt de theaterwerkplaats van haar over.

"Ik wil de Rode Hoed graag nog wat verder uitbreiden, zodat ik nog meer mensen een plek kan bieden waar ze zich thuis voelen en waar ze echt kunnen groeien en stralen op het podium. Eigenlijk nog meer mensen een podium bieden, dat is wat ik wil."

