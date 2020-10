Blijdschap bij initiatiefnemers windmolens Netterden

"Wij zijn blij dat de kogel nu eindelijk door de kerk is en we definitief kunnen gaan bouwen aan het windproject", aldus Frank Simmes, een van de initiatiefnemers van het windpark. "We hebben veel tegenslagen gekend. Maar eindelijk, na tien jaar procederen, hebben we bereikt dat het project nu door kan."

De Duitse natuurbeschermingsorganisatie NABU is niet blij met de plek waar de negen windturbines worden gebouwd. "Zeker de windmolen die het dichtst bij het weidevogelgebied vlak over de Duitse grens staat", aldus Dietrich Cerff, voorzitter van de Raad van Bestuur van NABU. "Weidevogels zijn gewoon gevoelig voor zulke windmolens."

'Weinig concreet'

De initiatiefnemers van het windpark moeten de eerste twee jaar het aantal dode volgens tellen. Cerff vindt de monitoring goed, maar tegelijkertijd weinig concreet. Volgens hem is er namelijk geen drempelwaarde verbonden aan het aantal gestorven vogels: "Ik vrees dat als we zien dat er echt problemen ontstaan met vogels, we weer een geschil krijgen over wat het betekent dat we een bepaald aantal dode vogels vinden. We hadden het beter gevonden als van tevoren afgesproken was, wat tolerabel was per vogelpopulatie."

'Duurzame energie broodnodig'

Simmes vindt de monitoring wel een goed idee en geeft aan dat het bovendien broodnodig is dat er duurzame energie wordt opgewekt. "Zeker hier, in het oosten van het land, waar we al drie jaar enorme droogte hebben gekend. Dat is een consequentie van de klimaatsverandering. Het is bittere noodzakelijkheid dat we daar iets aan gaan doen."

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met de lokale omroepen Antenne Niederrhein en RN7.