Crisis Renkum duurt voort: 'Karretje in de poep gereden'

Renkum heeft nog geen weg uit de financiële en politieke crisis gevonden. Dat er minimaal een miljoen euro extra belasting moet worden opgehaald bij de inwoners om de boel te redden, daar is de gemeenteraad het wel over eens. "Het karretje is hier de afgelopen jaren aardig de poep in gereden", zegt CDA'er Coen Geerdes.

Geerdes wijst erop dat zijn partij steeds tegen de begroting stemde en daarbij de in hun ogen onvermijdelijke verhoging van de onroerende zaakbelasting (ozb) al aan de orde stelde. Wat Geerdes betreft moet de gemeente aan de hand van een 'snoeihard extern advies' aan een 'grondige zelfreflectie' doen. "Om herhaling te voorkomen." Er is inderdaad geen controle, ziet ook Danielle van Bentem (GemeenteBelangen).

Zie ook: Renkum moet 'nu bloeden' om problemen op te lossen

'Alsof we reddeloos zijn'

"Alsof er de laatste jaren niets is gedaan en we reddeloos zijn verloren zonder hulp van buiten", reageert Tom Erkens (PvdA) geprikkeld. Volgens Eveline Vink (GroenLinks) heeft de gemeente 'elk dubbeltje al omgedraaid'. "Het is naïef om te denken dat daar nog veel ruimte in zit." Wethouder Marinka Mulder onderschrijft dat en wil desnoods hulp van de provincie vragen.

Heet hangijzer is ook het wel of niet vervangen van de opgestapte wethouder Jasper Verstand. Zijn partij D66 stapte uit de coalitie in de veronderstelling dat partners GroenLinks, PvdA en VVD dat niet wilden. Opvallend is dat juist deze voormalige coalitie stelt dat er minimaal een ervaren deeltijdwethouder moet komen. Oppositiepartijen CDA, PRD en GemeenteBelangen blijven bij hun standpunt dat dit niet nodig is en de extra kosten een slecht signaal naar de inwoners zou zijn.

Zoeken naar openingen

Zolang er in die verhoudingen niets verandert, is een akkoord nog ver weg. De oude coalitie lijkt in dat geval toch weer tot elkaar veroordeeld. Het overleg gaat binnenkort verder.

Zie ook: