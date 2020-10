Niet burlen maar knorren: na de edelherten is het nu paartijd bij de damherten

Nu de paartijd bij de edelherten is afgelopen zijn de damherten begonnen aan hun bronst. Deze dieren hebben geen last van grote groepen glurende mensen die niets van het spektakel rond de voortplanting willen missen. Een ander verschil is het geluid dat de bokken maken. Damherten burlen niet, ze knorren.

In natuurgebied Deelerwoud is de bronst in volle gang. BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink gaat samen met boswachter José Lamain op zoek naar de damherten. Hoe zie je eigenlijk het verschil tussen een edelhert en een damhert? José ligt het zelf uit...

Luister naar de radioreportage



Na de vondst van de enorme tand komen Laurens en José bronstgaten tegen. Hitsige bokken graven deze kuilen met hun voorpoten. Om de hindes het hof te maken sproeit het hert de kuil en zichzelf onder met urine. De sterke geur is voor herten onweerstaanbaar...

Luister naar de radioreportage



Gespot

Vanaf een oude zandduin houdt een volwassen damhert de ‘indringers’ nauwlettend in de gaten. Het typische schoffelgewei is goed zichtbaar. De hindes staan een stukje verderop te grazen. Veel rust krijgen de vrouwtjes niet. Een ander opgewonden mannetje probeert de hindes te verleiden om met hem te paren. Het geknor van het hert is nu duidelijk hoorbaar...

Luister naar de radioreportage



Het knorren van de damherten lijkt misschien nog wel het meest op het geluid van harde boeren. Het klinkt heel anders dan de burlen van bronstige edelherten. De paartijd is een zware tijd voor de damherten. “Aan eten komen de dieren deze tijd van het jaar nauwelijks toe”, vertelt de boswachter van Natuurmonumenten. Begin november zijn ook de damherten klaar met de bronst. Dan keert de rust in de Veluwse bossen eindelijk weer terug.

