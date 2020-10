Ermelo stoeit verder na kritisch rapport, burgemeester wil blijven

Alle wethouders in Ermelo twijfelen aan het functioneren van burgemeester André Baars. Dat staat in een schriftelijke verklaring die de gemeente naar buiten heeft gebracht. De burgemeester laat zelf weten te willen aanblijven.

De verklaring van de gemeente is een reactie op een kritisch onafhankelijk rapport over het gemeentebestuur. Daarin staat dat alle fractievoorzitters in juli het vertrouwen in de burgemeester hebben opgezegd, nadat eerder wethouders aangaven dat er een onwerkbare situatie was.

Zie ook: Rapport: 'Baars was zondebok Ermelo in bestuurscrisis'

Het opzeggen van het vertrouwen is niet naar buiten gebracht. Formeel moet de gemeenteraad als geheel een oordeel uitspreken, dan heeft het gevolgen voor de burgemeester. "Feitelijk ligt er geen raadsbeslissing, maar alleen een constatering van de wethouders dat er een onwerkbare situatie is", zegt hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen over het rapport. "Er zijn ook geen feiten gevonden over de integriteit van de burgemeester of besluiten die niet zijn uitgevoerd door hem."

Volgens het rapport lijkt het erop dat de burgemeester wordt aangewezen als een zondebok, maar is het nog maar de vraag of met een eventueel vertrek van de burgemeester de problemen verdwijnen.

Twijfels over functioneren

De wethouders uiten in een gezamenlijke verklaring echter hun twijfels over het functioneren van de burgemeester. Ze laten verder weten dat er in hun ogen geen sprake is van een bestuurscrisis in Ermelo. De fractievoorzitters willen niet in gaan op het rapport en de vertrouwenskwestie. Zij maken hun standpunten komende week duidelijk. Daarna praat de gemeenteraad erover.

Burgemeester wil aanblijven

Burgemeester André Baars zelf omarmt de conclusies en ziet het als een bevestiging dat hij niet de enige is die iets te verwijten valt. 'Het is duidelijk te lezen dat niet alleen de burgemeester debet is aan de ontstane situatie, maar het een samenspel is van alle bestuurders.' Baars zegt aan te willen blijven als burgemeester.

'Verzoenen met het verleden'

Het initiatief voor het kritische rapport lag bij commissaris van de Koning John Berends. Hij gaf er samen met de fractievoorzitters uiteindelijk de opdracht ervoor. Berends ziet graag dat de partijen zich verzoenen met elkaar en het verleden.