'Bijles wiskunde nodig om noodzaak coronamaatregelen te begrijpen'

Wie had er van een 'R-getal' gehoord voordat de coronacrisis uitbrak? Ook 'signaalwaarde' en 'exponentiële groei' zijn termen die we nu dagelijks horen in coronaberichtgeving. Maar weten we allemaal wat deze wiskundige termen betekenen? Edwin Mot (60) vreest van niet. "We worden steeds dommer."

De Arnhemmer heeft grote interesse in wiskunde en geeft scholieren bijles in het vak. Hij ergert zich aan het in zijn ogen dalende wiskundeniveau. "Dat ligt aan de mentaliteit. Er is meer aandacht voor de smartphone. De jeugd heeft een korte aandachtspanne", aldus Edwin. "Wiskunde is toch een vak waar je wat langer over na moet blijven denken tot je het wel snapt."

De bijlesdocent denkt dat het gebrek aan wiskundige kennis een negatief effect kan hebben op de bestrijding van het coronavirus. "Als je niet snapt wat een reproductiegetal inhoudt, zal je minder gemotiveerd zijn om de maatregelen op te volgen."

Hij benadrukt hoe belangrijk het is om te snappen dat het R-getal onder de één komt. Daarom legt hij het nog eens uit: "Het reproductiegetal zit nu iets onder de 1,3. Dat betekent dat als er 100 mensen besmet zijn met corona, ze de besmetting aan 130 mensen doorgeven. Waardoor het steeds groeit. Want die 130 personen geven hun besmetting ook weer door", zo beschrijft Edwin de term 'exponentiele groei'. "Als je het R-getal onder de 1 weet te krijgen, de signaalwaarde, dan dooft het virus uit. Daarom zijn de maatregelen genomen."

1 miljoen besmettingen

Edwin maakt een snelle som op zijn rekenmachine: "Als we niks zouden doen zit Nederland binnen drie maanden op 1 miljoen besmettingen. Gebaseerd op de huidige schatting van 126.000 coronabesmettingen. Ja, ik maak me wel zorgen. Maar ik relativeer het wel want het gaat toch een keer over."

