Vitessenaar Tronstad aan de kant tegen ADO Den Haag: 'Ik kom het huis niet uit'

Vitesse speelde tot nu toe een paar goede wedstrijden in de competitie. De laatste werd met 3-0 gewonnen tegen Heracles Almelo. Maar een interlandbreak zorgde voor een hinderlijke onderbreking in Arnhem.

Maar zo wil trainer Thomas Letsch dat nog niet noemen. "Spelers zijn inderdaad met het nationale team weggeweest en voor anderen was het tijd voor rust. Maar dit was voor ons juist een kans om nu iets meer individueel te trainen. De tijd hebben we goed benut hoor. Dus de interlandbreak was niet zozeer een probleem."

'Niet bang voor afgelastingen'

Maar toch is misschien de 'flow' enigszins onderbroken. En daarbij komt ook nog dat verdediger Danilho Doekhi besmet is geraakt met het coronavirus. Maar angst voor meer besmettingen of afgelastingen van wedstrijden is er nog niet bij de Duitse trainer.

"De situatie in de hele wereld, nu in Nederland helemaal, is heel dramatisch. Ik hoop dat we snel in een betere situatie komen, maar we moeten ermee leven. Alleen denk ik dat we hier in een bubbel zitten. We worden twee keer per week getest, we zitten met maximaal drie spelers in een kleedkamer om de afstand te bewaren. De kans om elkaar te besmetten is niet heel groot op het veld, ook niet daarbuiten. Maar elke speler heeft wel een vriendin die ook weer in contact is met anderen. Dus niet iedereen is veilig, maar in het profvoetbal is de kans niet groot."

'Ik blijf thuis en praat met niemand'

Voor de Noor Sondre Tronstad is er wel een soort angst voor het coronavirus. Hij raakte in de voorbereiding op het seizoen geblesseerd en is nu eindelijk weer fit en kan weer minuten gaan maken. "Nu ik terug ben van mijn blessure zou het vreselijk zijn als ik corona zou krijgen. Dus ik blijf nu in mijn huis en praat met niemand", lacht de Noor.

Met zijn enkel, die in de voorbereiding blesseerde, gaat het inmiddels weer goed. Maar het zorgde er wel voor dat hij de start van de competitie moest missen. "Dat is frustrerend. Je voelt je goed en wil graag beginnen. Dan doet het team het gelukkig wel goed, maar dat maakt het voor mij ook weer moeilijker om in het team te komen. Maar dat hoort ook bij deze club. Er is concurrentie voor iedereen."

Tronstad voelt zich dus weer goed, maar zal zondag nog niet starten. "Nee, dit is de eerste week dat ik train met het team. Misschien volgende week, ik hoop wel wat minuten te maken in Den Haag."

Meer vraagtekens

Maar er zijn nog meer niet fitte spelers. De Slowaak Matus Bero kwam geblesseerd terug van interlands en is weken uitgeschakeld. Afgaande op de training van vrijdag speelt Daan Huisman daardoor zondag in de basis. "Maar we hebben Idrissa Touré en Patrick Vroegh ook voor op die positie", stelde trainer Thomas Letsch na de training. "Ik ga niet vertellen wie er speelt, dan is er nog een kleine verrassing."

Eli Dasa trainde vrijdag niet mee, hij kreeg wat rust. Zondag kan hij wel spelen. Oussama Darfalou heeft last van wat pijntjes, het is niet duidelijk of hij op tijd fit is zondag. Zijn mogelijke vervanger is Armando Broja.

Achterin zal Thomas Hajek weer spelen, dit omdat Danilho Doekhi dus positief testte op het coronavirus. Hij is vrijdag weer getest, maar zal ongeacht de uitkomst nog niet in de basis starten.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer, Hajek, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bruns, Tannane, Huisman, Wittek; Darfalou/Broja en Openda.