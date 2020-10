Tronstad start nog niet bij Vitesse, basisplaats lonkt voor Huisman

De Noorse middenvelder Sondre Tronstad is nog niet fit genoeg om zondag bij Vitesse aan de aftrap te staan in de uitwedstrijd bij ADO Den Haag, zo zegt de Noor vrijdag. Daardoor lonkt er een basisplaats voor talent Daan Huisman.

Vitesse speelde tot nu toe een paar goede wedstrijden in de competitie. De laatste werd met 3-0 gewonnen tegen Heracles Almelo. Maar een interlandbreak zorgde voor een hinderlijke onderbreking in Arnhem. Niet alleen omdat de 'flow' wordt onderbroken, maar ook doordat verdediger Danilho Doekhi besmet is geraakt met het coronavirus en middenvelder Matus Bero geblesseerd is teruggekomen vanuit Slowakije.

Daardoor zijn er voor de Arnhemmers nogal wat vraagtekens voor zondag, als om 14.30 uur afgetrapt wordt in de Hofstad. Eli Dasa trainde vrijdag niet mee bij de Arnhemmers, hij kreeg wat rust. Zondag kan hij wel spelen. Oussama Darfalou heeft last van wat pijntjes, het is niet duidelijk of hij op tijd fit is zondag. Zijn mogelijke vervanger is Armando Broja.

'Kleine verrassing'

Op het middenveld ontbreekt Matus Bero dus. Afgaande op de training van vrijdag speelt Daan Huisman in de basis. "Maar we hebben Idrissa Touré en Patrick Vroegh ook voor op die positie", stelde trainer Thomas Letsch na de training. "Ik ga niet vertellen wie er speelt, dan is er nog een kleine verrassing."

Achterin zal Thomas Hajek weer spelen, dit omdat Danilho Doekhi dus positief testte op het coronavirus. Hij is vrijdag weer getest, maar zal ongeacht de uitkomst nog niet in de basis starten.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer, Hajek, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bruns, Tannane, Huisman, Wittek; Darfalou/Broja en Openda.