Mondmaskerfabriek kan nu officieel van start

Het heeft een tijd geduurd, maar eindelijk is het zover: De Mondmaskerfabriek in Arnhem kan mondkapjes gaan leveren aan de zorg. De fabriek, die mede gerund wordt door mensen met een vluchtelingenachtergrond, heeft de certificering officieel binnen.

Ondernemer Fleur Bakker was één van de initiatiefnemers van De Mondmaskerfabriek, die al in april dit jaar zijn deuren opende. Toen was de eerste coronagolf nog gaande en was de vraag naar medische mondmaskers groot. De ondernemers moesten echter wachten tot hun product helemaal werd goedgekeurd.

Dat lange wachten leidde zelfs tot Kamervragen. De Mondmaskerfabriek kwam er namelijk mede door hulp van het ministerie van Volksgezondheid. Het was een combinatie van oorzaken die ertoe leidde dat de certificering nu pas helemaal rond is.

Wachttijden bij de labs

"Het lijkt alsof het lang geduurd heeft, maar van wat ik terughoor, is het nog best snel gegaan", zegt Bakker. "Er zijn in die eerste coronaperiode natuurlijk enorm veel productielijnen opgezet, wat leidde tot wachttijden bij de labs waar de maskers worden getest. We zijn daarom uitgeweken naar Spanje, Oostenrijk en België. Het was vooral dát proces dat tijdrovend was: het certificeren zelf is niet eens zo ingewikkeld."

Tussen april en nu zijn er tal van producenten opgestaan en is de voorraad mondmaskers voldoende. Aan de Arnhemse Mondmaskerfabriek, waar 23 mensen met een vluchtelingenachtergrond een betaalde baan hebben, nu de schone taak om die voorraad op peil te houden.

2,2 miljoen niet-medische maskers

Sinds de opening van de fabriek zaten de medewerkers van De Mondmaskerfabriek allerminst stil. Ze vervaardigden miljoenen niet-medische mondmaskers: daarvan is nog een voorraad aanwezig van 2,2 miljoen stuks. Die zijn geschikt voor de verkoop als hygiënemaskers.

Voor artsen, verplegers, mondhygiënisten en thuiszorgmedewerkers is binnenkort een écht medisch masker beschikbaar. De Mondmaskerfabriek levert de productie af in Vianen, waar het ministerie een grote opslag heeft. Vanuit het ministerie worden de maskers verder verspreid richting zorginstellingen.

Bakker is blij dat de laatste horde nu echt genomen is. "Het is een heuglijk moment. Met een tweede coronagolf in gedachten is het een prettige gedachte dat wij mee gaan helpen de voorraad op peil te houden. En we als Nederland niet afhankelijk zijn van producenten aan de andere kant van de wereld."

