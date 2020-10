'Villa's in het Barchemse Bos halen de ziel uit het dorp'

Dat zegt bezwaarmaker Eugéne Thijssen, die samen met Mientje Weernink en andere inwoners strijdt voor het behoud van het bos. "Als je hier rondkijkt naar de prachtige natuur, dan ga je dat toch niet opofferen voor woningbouw", vraagt Weernink zich hardop af. "Er leven hier bijzondere dieren, speciale planten en er zijn heel oude wadi's. Dit bos heeft grote cultuurhistorische waarde. Alleen daarom zouden er al geen villa's hoeven te komen. Zo gaat heel het bos verloren."

Woningnood

Er zijn volgens de bezwaarmakers nog tal van andere redenen te noemen waardoor de bouw niet door zou kunnen gaan. "Maar het belangrijkste is misschien wel", stipt Thijssen aan, "Dat er in Barchem helemaal geen behoefte is aan extra woningen. Er is geen woningnood. Er staan juist veel huizen te koop. Wat moeten we nou met extra villa's?"

Wethouder Bert Groot Wesseldijk kent de bezwaren van de groep inwoners. "Wij vinden bos als gemeente natuurlijk ook belangrijk, maar feit is wel dat er over het besluit van de bouw in het Barchemse Bos al twee keer door de gemeenteraad is ingestemd. We willen als gemeente een betrouwbare overheid zijn. Betrouwbaarheid is ook uitvoeren waar de gemeenteraad mee akkoord is gegaan", geeft hij aan. Dat de bouw doorgaat, staat daarom wel vast. "De vraag is alleen hoe."

Gesprek

De gemeente is meerdere malen in gesprek gegaan met de bezwaarmakers. Daardoor is het plan al een aantal keer aangepast. "Wat er nu op tafel ligt, is een plan waarbij er heel veel minder bos verloren gaat dan eerder gepland. We zijn elkaar dus zeker tegemoet gekomen." Groot Wesseldijk benadrukt dat de gemeente in gesprek wil blijven met de bezwaarmakers.

Dat geeft ook Maurice Geerdink aan. Hij is de adviseur van de projectontwikkelaar en vertelt dat de bouw al lang op de planning staat. "Al in de jaren zestig van de vorige eeuw is het bestemmingsplan gewijzigd. Daarbij zou oorspronkelijk heel het bos gekapt worden ten gunste van woningbouw. Bij het plan dat er nu ligt, blijft er nog een groot deel van het bos over. Zo zijn we de bezwaarmakers door de jaren heen tegemoet gekomen."

Maar voor hen is dit nog niet voldoende. "Wij willen dat het hele plan van tafel gaat", zegt Thijssen. "Gewoon geen bouw in het bos. Klaar." Weernink sluit zich daar volledig bij aan. "Met huizenbouw in het Barchemse bos haal je de ziel uit het dorp."