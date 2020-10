Erfgoednota ook als 'Arfgoodnota' in dialect beschikbaar

'Wi'j doet 't samen!' De boodschap van de gezamenlijke erfgoednota van Aalten, Oost Gelre en Winterswijk is dat de krachten worden gebundeld. Mede om de kansen op financiële ondersteuning vanuit provincie of rijk te vergroten, zodat het erfgoed in de oostelijke Achterhoek behouden blijft.

Op voorspraak van burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten is er ook een versie in het Achterhoeks dialect verschenen, om het belang van het behoud van de streektaal te onderstrepen: Arfgoodnota 2021-2024.

Goede voorbeeld

Die vertaling komt voor rekening van Diana Abbink, de voorzitter van de Dialectkring Achterhook en Liemers. De oud-wethouder van Winterswijk heeft moeten schipperen, want het dialect in de drie plaatsen verschilt op details. Zo is gekozen voor de titel 'Wi'j doet 't samen!', al zou in Winterswijk voor 'Wi'j doot 't samen!' zijn gekozen.

"Wat is de streektaal ons waard? Die gaat achteruit", zegt Stapelkamp. "Daarom moeten we het goede voorbeeld geven. Het is een experiment en we moeten afwachten hoe het valt. Maar Diana Abbink vindt het een mooie erkenning."

Alle drie gemeenten hebben hun eigen speerpunten wat betreft het erfgoedbeleid, ook immaterieel. "We willen leren van elkaars expertise en ideeën", zegt wethouder Ted Kok van Aalten, die erkent dat er door de samenwerking 'meer kans is op financiële stromen van buiten', doelend op bijvoorbeeld provinciale subsidies. "Bovendien wordt er nu ambtelijk veel overlegd en wordt het werk verdeeld."

Gemene deler

Zou de samenwerking niet opgeschaald kunnen worden naar de hele Achterhoek, zoals dat al met zoveel zaken gebeurt? "Dit beleid is vier jaar geleden tot stand gekomen, toen we alle drie met nieuw beleid begonnen", zegt Peter Ballast, 'cultuurambtenaar' in Oost Gelre. "We overleggen nu met Berkelland of we in de toekomst ook samen projecten kunnen doen."

Stapelkamp wijst op de geografische ligging: "Als buren hebben we het meeste contact, we zitten in dezelfde hoek. Doetinchem is een ander verhaal, Bronckhorst ligt verder weg en in Oude IJsselstreek heb je vooral industrieel erfgoed. We hoorden vroeger alle drie tot de Heerlijckheid Bredevoort en hebben meer een gemene deler, maar ik weet niet of dit het eindpunt is."