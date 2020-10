Gorilla en verzorgster Daniëlle zijn tegelijkertijd zwanger

Met name over de gorillavader is het apenpark verheugd. Bao Bao komt officieel namelijk uit het wild en leefde nooit eerder in een groep. Dus dat was even spannend, legt een woordvoerder uit. "Het was afwachten of hij de leider zou worden. Ook had hij nog geen idee hoe hij met vrouwen om moest gaan."

Bekijk hier de video. De tekst gaat daaronder verder.

Ondanks de avances van de begerige dames hapte Bao Bao niet direct toe. Maar gelukkig waren er ervaren vrouwtjes in de groep, die hem de fijne kneepjes van de paringsdans leerden.

Begin volgend jaar bevallen

Zowel Gyasi als verzorgster Daniëlle verwachten rond januari/februari te bevallen. De eerste nakomeling van Bao Bao zal dan worden opgenomen in zijn harem. De jonge vrouwtjes kunnen het moederschap dan weer afkijken van de 18-jarige Gyasi.

Voorlopig hebben Daniëlle en de gorilla last van dezelfde soort zwangerschapskwaaltjes. "Gyasi kwam niet altijd meer bij het ontbijt en bleef wat langer liggen", vertelt Daniëlle. "Dat herkende ik wel bij mezelf."